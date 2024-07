July 22, 2024 / 12:34 PM IST

Raayan Movie | త‌మిళ న‌టుడు ధనుష్‌ (Dhanush) స్వీయ దర్శకత్వంలో వ‌స్తున్న తాజా చిత్రం రాయ‌న్ (Raayan). సందీప్ కిష‌న్‌, మ‌ల‌యాళం న‌టుడు కాళిదాస్ జ‌య‌రాం ఈ చిత్రంలో కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే మూవీ నుంచి టీజ‌ర్‌తో పాటు ట్రైల‌ర్‌లు విడుద‌ల చేయ‌గా.. ఆక‌ట్టుకున్నాయి. ఇక ఈ సినిమాను జూలై 26న‌ ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకురానున్న‌ట్లు చిత్ర‌యూనిట్ ప్ర‌క‌టించింది. విడుద‌ల తేదీ ద‌గ్గ‌ర‌ప‌డ‌టంతో ఆదివారం హైద‌రాబాద్‌లో భారీ ఎత్తున్న ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ను నిర్వ‌హించారు మేకర్స్. ఈ సందర్భంగా వేడుక‌లో ధనుశ్ పలు ఆసక్తికర విషయాలను షేర్ చేసుకున్నారు.

యాంక‌ర్ అడిగిన ప్ర‌శ్న‌ల‌కు స‌మాధానమిస్తూ.. టాలీవుడ్​లో తన ఫేవరెట్ హీరో ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్ అని వెల్ల‌డించారు. ‘ఐ లవ్ సినిమా, ఐ లవ్ పవన్ కళ్యాణ్ సర్’ అంటూ చెప్పుకొచ్చారు. ఇక ధనుశ్​ చేసిన ఈ వ్యాఖ్య‌ల‌కు ఆడిటోరియం అంతా దద్దరిల్లిపోయింది. అనంత‌రం యాంక‌ర్ ‘ఒకవేళ మల్టీ స్టారర్ చేయాలంటే ఎవరితో చేస్తారు? సూపర్ స్టార్ మహేశ్​ బాబు, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్, అల్లు అర్జున్. వీరిలో ఎవరితో చేస్తారు? అని అడుగుతుంది. దీనికి రిప్ల‌య్ ఇస్తూ.. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అని సమాధానం ఇచ్చారు ధనుశ్​. ఇక ఆన్స‌ర్ చెప్ప‌డంతో యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్‌తో పాటు మూవీ ల‌వ‌ర్స్ ఆనందం వ్య‌క్తం చేశారు. ప్ర‌స్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో వైర‌ల్ అవుతుంది.

I love cinema and I love Pawan Kalyan Sir From Tollywood, says Dhanush for the question ‘Favorite Hero From Tollywood?’ pic.twitter.com/sXpVrW8WNm

— Aakashavaani (@TheAakashavaani) July 21, 2024