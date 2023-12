December 15, 2023 / 04:25 PM IST

Ram Gopal Varma | రామ్ గోపాల్ వర్మ (Ram Gopal Varma) కాంపౌండ్ నుంచి వ్యూహం (Vyooham) సినిమా వస్తున్న విషయం తెలిసిందే. వైఎస్ జగన్ కాంగ్రెస్ నుంచి విడిపోయిన తర్వాత.. వైఎస్సార్సీపీ పెట్టాక ఏర్పడిన పరిస్థితుల నేపథ్యంలో వ్యూహం సినిమా తెరకెక్కించాడు వర్మ. ఈ సినిమాను రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కిస్తున్నాడు ఆర్జీవి. మొదటి భాగం వ్యూహం.. రెండో భాగం శపథం. వ్యూహం డిసెంబర్ 29న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

వ్యూహం ట్రైలర్‌ 2 లాంఛ్ సందర్భంగా వర్మ ఇంట్రెస్టింగ్‌ కామెంట్స్‌ చేసి మరోసారి వార్తల్లో నిలిచాడు. అరచేతిని అడ్డం పెట్టి వ్యూహం సినిమాను ఆపలేరని అన్నాడు రాంగోపాల్ వర్మ. వ్యూహం గురించి వర్మ మాట్లాడుతూ.. ఏపీ సీఎం నాకు పరిచయం లేదు. వైఎస్ చనిపోయిన తర్వాత ఏం జరిగిందో సినిమాలో చూపించాం. సినిమాలో అన్ని పాత్రలు కల్పితాలేనంటూ మరోసారి తనదైన శైలిలో క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు . రెండో భాగం శపథంను జనవరి 25న విడుదల చేయనున్నట్టు ప్రకటించాడు వర్మ.

వ్యూహం ట్రైలర్‌ 2..

