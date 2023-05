Upasana Konidela | అప్పుడే పిల్లలను కనాలని నిర్ణయించుకున్నా : ఉపాసన

May 14, 2023 / 08:27 PM IST

Upasana Konidela | మదర్స్‌ డే (Mothers Day) సందర్భంగా సామాన్యులతోపాటు సెలబ్రిటీలు తమ మాతృమూర్తులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. మదర్స్‌ డే సందర్భంగా ఓ పాపులర్‌ సెలబ్రిటీ మాత్రం తాను తల్లి అవబోతున్న మధుర క్షణాలను తలచుకుంటూ ఆనందంలో మునిగి తేలుతుంది. ఇంతకీ ఎవరా వ్యక్తి అనుకుంటున్నారా..? మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి కోడలు, రాంచరణ్‌ సతీమణి కొణిదెల ఉపాసన (Upasana Konidela). ఇవాళ మదర్స్ డే సందర్భంగా కంప్లీట్‌ బ్లాక్ డ్రెస్‌లో బేబి బంప్‌తో ఉన్న స్టిల్‌ను ఇన్‌ స్టాగ్రామ్‌లో షేర్‌ చేసింది ఉపాసన.

నేను మాతృత్వంలోకి అడుగుపెడుతున్నందుకు గర్విస్తున్నా. నేను సమాజం పెట్టుకున్న అంచనాలకు తగ్గట్టుగా మాతృత్వాన్ని స్వాగతించలేదు. వారసత్వాన్ని కొనసాగించడానికో లేదంటే వైవాహిక బంధాన్ని బలోపేతం చేయాలనే ఆకాంక్షతోనో నేను తల్లిని కావాలని అనుకోలేదు. నా బిడ్డ సంతోషంగా ఉండేందుకు ఇవ్వాల్సిన అమితమైన ప్రేమను పంచేలా, యోగక్షేమాలను చూసుకునేలా మానసికంగా సిద్దమైనప్పుడే పిల్లలను కనాలని నిర్ణయించుకున్నా.. నా మొదటి మాతృ దినోత్సవాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నా..అంటూ క్యాప్షన్ ఇచ్చింది ఉపాసన. ఇప్పుడీ ఇన్‌ స్టాగ్రామ్‌ పోస్ట్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

2012లో రాంచరణ్‌, ఉపాసన వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. ఈ సెలబ్రిటీ కపుల్‌ దశాబ్దకాలం తర్వాత త్వరలోనే మొదటి బిడ్డను ఆహ్వానించేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. ఇప్పటికే ఉపాసనకు కుటుంబసభ్యులు బేబీ షవర్‌ ఈవెంట్‌ నిర్వహించిన విషయం తెలిసిందే.

ఉపాసన ఇన్‌ స్టాగ్రామ్‌ పోస్ట్‌..

ఉపాసన ట్వీట్

I am proud to embrace motherhood for all the right reasons.

I chose to have a child when I was emotionally prepared to give unconditional love & care that my child deserves for his/her overall well-being.

🥂Celebrating my first #mothersday 🥹 pic.twitter.com/G4Di1uCncr

— Upasana Konidela (@upasanakonidela) May 14, 2023