July 20, 2024 / 03:18 PM IST

Deadpool & Wolverine | మార్వెల్ ప్రేక్ష‌కులు ఎంతో కాలం నుంచి ఎదురుచూస్తున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ చిత్రం ‘డెడ్‌పూల్ & వోల్వారిన్’ (Deadpool & Wolverine). ఈ సినిమాలో ర్యాన్ రేనాల్డ్స్, హ్యూగ్ జాక్‌మాన్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తుండ‌గా.. షాన్ లెవీ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. మార్వెల్ స్టూడియోస్, 21 ల్యాప్స్ ఎంట‌ర్‌టైన‌మెంట్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. మార్వెల్ & డెడ్‌పూల్ సినిమాటిక్‌ యూనివర్స్‌లో భాగంగా వ‌స్తున్న ఈ చిత్రం జూలై 26న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. అయితే ఈ సినిమా విడుద‌ల తేదీ ద‌గ్గ‌రప‌డటంతో ఫుల్ ప్ర‌మోష‌న్స్ చేస్తుంది చిత్ర‌యూనిట్. అయితే మార్వెల్ సినిమాల‌కు ఇండియాలో కూడా ఫ్యాన్ బేస్ ఉన్న విష‌యం తెలిసిందే.

మార్వెల్ నుంచి సినిమాలు వ‌స్తున్నాయంటే చాలు ఎగ‌బ‌డిపోతారు. అయితే ఈ సినిమా విడుద‌ల అవుతున్న సంద‌ర్భంగా హైద‌రాబాద్‌లోని ఒక థియేట‌ర్‌లో ర్యాన్ రేనాల్డ్స్, హ్యూగ్ జాక్‌మాన్ భారీ క‌టౌట్ ఏర్పాటు చేశారు అభిమానులు. ప్ర‌స్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. అయితే ఈ విష‌యాన్ని ఎక్స్ మార్వెల్ ఇండియా ఖాతా పోస్ట్ చేస్తూ.. హైదరాబాద్ అభిమానులు తమ అభిమాన సూపర్ హీరోలకు భారీ క‌టౌట్‌ల‌తో గ్రాండ్ వెల్‌క‌మ్ చెప్పారు. ఇది ఎంత అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది! అంటూ రాసుకోచ్చింది.

Hyderabad fans welcomed their favorite Superheroes with a red and yellow celebration 🔥

How amazing does it look! ❤️💛@VancityReynolds @RealHughJackman pic.twitter.com/QrSIicTDuP

— Marvel India (@Marvel_India) July 20, 2024