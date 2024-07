July 20, 2024 / 03:15 PM IST

ముజ‌ఫ‌ర్‌న‌గ‌ర్: క‌న్వ‌ర్ యాత్ర(Kanwar Yatra) చేప‌ట్టే రూట్లో ఉన్న హోట‌ళ్లు, తిన‌బండారాల షాపుల‌కు ఉండే నేమ్‌ప్లేట్ల‌పై ఓన‌ర్ల పేర్లు, మొబైల్ ఫోన్ నెంబ‌ర్లు, అడ్ర‌స్‌లు రాసి ఉండాల‌ని యూపీ స‌ర్కార్ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ముజాఫ‌ర్‌న‌గ‌ర్‌లో ఈ రూల్‌ను క‌చ్చితంగా పాటిస్తున్నారు. ఆగ్రా నుంచి హ‌రిద్వార్ వెళ్లే రూట్‌లో హోట‌ళ్ల‌కు ఉండే నేమ్‌ప్లేట్ల‌ను ప‌రిశీలిస్తున్నారు. క‌న్వ‌ర్ యాత్ర చేప‌ట్టే వారి మధ్య క‌న్ఫ్యూజ‌న్ ఉండ‌రాదు అని, శాంతి భ‌ద్ర‌త‌ల స‌మ‌స్య త‌లెత్త‌కుండా ఉండేందుకు ఈ చ‌ర్య‌లు తీసుకున్న‌ట్లు ముజాఫ‌ర్‌న‌గ‌ర్ జిల్లా పోలీసు అభిషేక్ సింగ్ తెలిపారు.

నేమ్‌ప్లేట్ల అంశంపై పీడీపీ చీఫ్ మెహ‌బూబా ముఫ్తీ స్పందించారు. రాజ్యాంగం స‌మాన హ‌క్కులు క‌ల్పిస్తుంద‌ని, ఎవ‌రిపై వివ‌క్ష చూప‌ద‌న్నారు. బీజేపీ రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘిస్తోంద‌ని, ఒక‌వేళ బీజేపీ 400 సీట్లు దాటితే, అప్పుడు ఆ పార్టీ రాజ్యాంగాన్ని నాశ‌నం చేస్తుంద‌ని రాహుల్ గాంధీ చెప్పిన మాట నిజ‌మే అని ముఫ్తీ పేర్కొన్నారు. ముస్లింలు, ద‌ళితుల హ‌క్కులను దెబ్బ‌తీయాల‌ని బీజేపీ ప్ర‌య‌త్నిస్తోంద‌ని ఆమె ఆరోపించారు.

#WATCH | Srinagar, J&K: On ‘nameplates’ on food shops on the Kanwar route in Uttar Pradesh, PDP Chief Mehbooba Mufti says, “…Our Constitution gives equal rights, does not want to discriminate against anyone…They (BJP) are violating the Constitution. Rahul Gandhi rightly said… pic.twitter.com/QqORuEuRLl

— ANI (@ANI) July 20, 2024