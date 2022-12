అమెరికాలో బాలీవుడ్ బ్యూటీ హ్యుమా ఖురేషికి చేదు అనుభవం..!

December 24, 2022 / 06:41 PM IST

Huma Qureshi | బాలీవుడ్ బ్యూటీ హ్యుమా ఖురేషి తన నటనతో తనకుంటూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని సొంతం చేసుకున్నది. ఎలాంటి పాత్రలు చేసేందుకైనా తనను తాను మలచుగోలనని నిరూపించుకుంది. హ్యుమా ఎప్పుడూ సినిమాలతో పాటు కిల్లింగ్ లుక్స్‌తో వార్తల్లో నిలుస్తుంటుంది. ఈ బ్యూటీ మరోసారి లైమ్‌లైట్‌లోకి వచ్చింది. హ్యుమా ఖురేషి ఏదో పని నిమిత్తం అమెరికా న్యూజెర్సీలోని నెవార్క్‌కి వెళ్లింది. అక్కడ ఎయిర్‌లైన్స్‌ కస్టమర్ సర్వీసులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. తన బ్యాగులు అందలేదని ట్విట్టర్ వేదికగా తెలిపింది. అంతటితో ఆగకుండా.. యునైటెడ్ ఎయిర్‌లైన్స్‌ను ట్యాగ్ చేస్తూ సర్వీసులపై మండిపడింది. ‘నేను నెవార్క్‌కి ఇప్పుడే వచ్చాను.

కానీ, నా రెండు బ్యాగులు ఇంకా రాలేదు. సహాయం చేసేందుకు ఇక్కడ ఎవరూ లేరు. మీ ఆన్‌లైన్‌ నంబర్, వెబ్‌సైట్స్‌ పనికిరానివి. ఇక్కడ కస్టమర్ సర్వీస్ భయకరంగా ఉన్నాయి. నా వస్తువులు నాకు ఎప్పుడూ అందుతాయో తెలియదు’ అంటూ ట్వీట్ చేసింది. హ్యుమా ట్వీట్‌పై యునైటెడ్ ఎయిర్‌లైన్స్‌ స్పందించింది. నటికి కలిగిన అసౌకర్యానికి క్షమాపణలు చెప్పింది. బ్యాగులు అందడంలో ఆలస్యానికి చింతిస్తున్నామని, ఐడబ్ల్యూలోని బ్యాగేజ్ సర్వీస్ కార్యాలయంలో కంప్లైంట్ చేయాలని కోరింది. ఇదిలా ఉండగా.. హ్యుమా చివరిగా ‘మోనికా ఓ మై డార్లింగ్’ చిత్రంలో కనిపించింది. ఓటీటీలో విడుదలవగా.. హ్యుమా నటనతో ప్రశంసలు అందుకున్నది.

Hey @united I just landed to Newark and both have bags have not made it .. and there is no one to help make this process any easier . Your online numbers or website is useless . Terrible customer service .. and I don’t know when I will get my luggage

— Huma Qureshi (@humasqureshi) December 23, 2022