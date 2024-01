Fighter Trailer | హృతిక్ రోషన్ స్పిరిట్‌ ఆఫ్‌ ఫైటర్ ట్రైలర్‌ వచ్చేసింది..

January 15, 2024 / 12:33 PM IST

Fighter trailer | బాలీవుడ్ హీరో హృతిక్ రోషన్ (Hrithik Roshan)‌ నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం స్పిరిట్‌ ఆఫ్‌ ఫైటర్ ‌(Spirit Of Fighter). ఇండియా మొట్టమొదటి ఏరియల్ డ్రామా నేపథ్యంలో సిద్దార్థ్‌ ఆనంద్ డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. అనిల్‌ కపూర్‌, దీపికా పదుకొనే (Deepika Padukone) ఇతర కీ రోల్స్‌ పోషిస్తున్నారు. ముందుగా అందించిన అప్‌డేట్ ప్రకారం ఈ మూవీ ట్రైలర్‌ను లాంఛ్ చేశారు. హృతిక్‌ రోషన్‌ అండ్‌ టీం చేసిన ఆపరేషన్ ఆధారంగా సాగుతున్న ట్రైలర్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతోంది.

ఈ చిత్రం నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన హృతిక్‌ రోషన్‌ , దీపికాపదుకొనే రోల్స్‌ లుక్స్‌ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ఫైటర్‌ 2024 జనవరి 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ మూవీలో కరణ్ సింగ్ గ్రోవర్‌, అక్షయ్‌ ఒబెరాయ్‌, సంజీదా షేఖ్‌, తలత్‌ అజిజ్ ఇతర ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

స్పిరిట్ ఆఫ్ ఫైటర్‌లో హృతిక్ రోషన్ ఎయిర్ డ్రాగన్స్ విభాగంలో స్క్వాడ్రన్ పైలట్ గా పనిచేసే స్క్వాడ్రన్ లీడర్ షంషేర్ పఠానియా (పాటీ)గా కనిపించబోతుండగా.. దీపికాపదుకొనే ఎయిర్ డ్రాగన్ యూనిట్‌లో పనిచేసే స్క్వాడ్రన్ లీడర్‌ మిన్నిగా నటిస్తోంది. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన లుక్స్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ చిత్రాన్ని వయాకామ్‌ 18 స్టూడియోస్‌-మార్‌ఫ్లిక్స్‌ పిక్చర్స్‌ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి.

వినీలాకాశంలో ఫైటర్‌ జెట్స్‌ ఎగురుతూ.. దేశభక్తి ఉప్పొంగిపోయేలా కనిపిస్తున్న ఫైటర్‌ లుక్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై హృతిక్ రోషన్, దీపికా పదుకొనే క్రేజీ కాంబోలో వస్తున్న తొలి సినిమా ఇది. ఈ నేపథ్యంలో సినిమాపై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. మరోవైపు పఠాన్ తర్వాత సిద్దార్థ్‌ ఆనంద్ కాంపౌండ్‌ నుంచి వస్తున్న కావడంతో ఫైటర్‌పై సూపర్ బజ్ క్రియేట్ అవుతోంది.

స్పిరిట్‌ ఆఫ్‌ ఫైటర్ ట్రైలర్‌..

ట్రైలర్‌ లాంఛ్ టైం ఫిక్స్‌..

ఫైటర్‌ స్పెషల్‌ వీడియో..

మిన్ని ఫస్ట్ లుక్‌..

