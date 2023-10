Thalapathy 68 | విజయ్ దళపతి 68లో నటించే యాక్టర్లు వీరేనట..!

October 3, 2023 / 02:55 PM IST

Thalapathy 68 | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్ (Vijay) నటిస్తున్న లియో సినిమా త్వరలోనే థియేటర్లలో సందడి చేసేందుకు ముస్తాబవుతోంది. అక్టోబర్‌ 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ మూవీ రిలీజ్ కాకముందే కొత్త మూవీ దళపతి 68 (Thalapathy 68) బ్యాక్ టు బ్యాక్ అప్‌డేట్స్‌తో అభిమానులను ఫుల్ ఖుషీ చేస్తోంది విజయ్‌ టీం. ఇప్పటికే దళపతి 68 పూజా కార్యక్రమాలు పూర్తయ్యాయి. షూటింగ్ నేటి నుంచి షురూ కానుందని వార్తలు వచ్చాయని తెలిసిందే.

ఏఐ టెక్నాలజీతో ఓ పాటను షూట్‌ చేయబోతున్నారని, ఈ పాట కోసం భారీ సెట్‌ కూడా వేశారని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. రాజు సుందరం మాస్టర్ ఈ పాటకు కొరియోగ్రఫీ చేయబోతున్నట్టు సమాచారం. కాగా ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో మెరువబోయే నటీనటులకు సంబంధించిన న్యూస్ ఒకటి ఇండస్ట్రీ సర్కిల్‌లో రౌండప్ చేస్తోంది. తాజా టాక్‌ ప్రకారం మీనాక్షి చౌదరి ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తుండగా.. ప్రశాంత్‌, ప్రభుదేవా, స్నేహ, మిక్ మోహన్‌, జయరాం ఇతర కీలక పాత్రల్లో కనిపించబోతున్నారట. దీనిపై మేకర్స్ త్వరలోనే క్లారిటీ ఇవ్వనున్నారని టాక్ నడుస్తోంది.

ఇటీవలే వెంకట్‌ ప్రభు (Venkat Prabhu) అండ్‌ దళపతి విజయ్‌ టీం లుక్‌ టెస్ట్‌లో భాగంగా లాస్‌ ఏంజెల్స్‌కు వెళ్లారని వార్తలు హల్‌ చల్ చేశాయి. పొలిటికల్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో పాన్ ఇండియా స్టోరీతో వస్తున్న దళపతి 68 చిత్రంలో విజయ్ డ్యుయల్ రోల్‌లో నటిస్తున్నాడని సమాచారం. దళపతి 68 పూజా ఈవెంట్‌ ఫొటోలు, వీడియోలను మేకర్స్‌ లియో రిలీజ్ తర్వాత షేర్ చేయనున్నట్టు తెలుస్తోంది.

దళపతి 68లో అలనాటి అందాల హీరోయిన్ జ్యోతిక (Jyothika) ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. సెకండ్‌ హీరోయిన్‌ ఎవరనే దానిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. ఈ చిత్రంలో ఎస్‌జే సూర్య (SJ Suryah) విలన్‌గా కనిపించబోతున్నట్టు సమాచారం‌. దళపతి 68 మూవీని ఏజీఎస్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ ప్రొడక్షన్‌ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిస్తున్నారు. యువన్ శంకర్ రాజా సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

దళపతి 68 ఈవెంట్‌ అప్‌డేట్..

• Full Fledged Shoot Starts From Tomorrow (OCTOBER 3)🔥 • Shoot Starts With Song Portion Using AI Technology😎 • To Show Young #ThalapathyVijay ❤️ • Pooja Video & Still Will Be Released After Release Of #LEO 🤝🏾 #YuvanShankarRaja | #VenkatPrabhu

లాస్‌ ఏంజెల్స్‌లో విజయ్..

ఎయిర్‌పోర్టులో విజయ్‌..

Thalapathy Tharisanam 💙#ThalapathyVijay & the #Thalapathy68 team, accompanied by @vp_offl & @archanakalpathi, arrived at Los Angeles International Airport ✈️ (LAX) at 12:30 AM today. They traveled from Chennai to Los Angeles via Singapore & Tokyo on Singapore Airlines Flight. pic.twitter.com/HgzLX5FHGW

