June 9, 2023 / 04:51 PM IST

Animal | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్‌బీర్‌కపూర్‌(Ranbir Kapoor), అర్జున్‌ రెడ్డి ఫేం సందీప్‌ రెడ్డి వంగా (sandeep reddy vanga) కాంబోలో సినిమా వస్తున్న విషయం తెలిసిందే. యానిమల్‌ (Animal) టైటిల్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీలో కన్నడ భామ రష్మిక మందన్నా ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఇప్పటికే యానిమల్‌ నుంచి లాంఛ్ చేసిన లుక్స్‌ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తూ.. సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తున్నాయి. కాగా ఈ సినిమా విడుదల వాయిదా పడుతుందంటూ నెట్టింట పుకార్లు హల్‌ చల్ చేస్తున్నాయి. దీనిపై ట్రేడ్ ఎనలిస్ట్‌ తరణ్‌ ఆదర్శ్‌ స్పష్టత ఇచ్చారు.

‘ పుకార్లు నమ్మొద్దు. సందీప్‌ రెడ్డి వంగా, రణ్‌బీర్‌ కపూర్‌ కలయికలో తొలిసారి వస్తున్న యానిమల్‌ వాయిదా పడటం లేదు. అనుకున్న షెడ్యూల్‌ ప్రకారమే ఖచ్చితంగా ఆగస్టు 11న థియేటర్లలోకి వస్తుందని ట్వీట్ చేశారు’ తరణ్‌ ఆదర్శ్‌. దీంతో మూవీ లవర్స్ లో నెలకొన్న డైలమాకు చెక్‌ పడింది. ఇప్పటికే రణ్‌బీర్‌కపూర్‌ వైట్ కుర్తా లో రక్తపు మరకలతో ఉన్న లుక్‌ నెట్టింట హల్‌ చేస్తోంది. యానిమల్‌ చిత్రాన్ని భూషణ్ కుమార్‌, ప్రణయ్‌ రెడ్డి వంగా, కృషన్‌ కుమార్‌, మురద్‌ ఖేతని నిర్మిస్తున్నారు.

అర్జున్‌ రెడ్డి సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్టు అందుకుని, అగ్ర దర్శకనిర్మాతల దృష్టిని ఆకర్షించాడు టాలెంటెడ్‌ డైరెక్టర్ సందీప్‌ రెడ్డి వంగా. ఆ తర్వాత ఇదే సినిమాను హిందీలో షాహిద్‌కపూర్‌తో కబీర్‌సింగ్‌గా తెరకెక్కించి మరో హిట్టు కొట్టాడు. ఈ సక్సెస్‌ఫుల్ ప్రాజెక్టుల తర్వాత వస్తున్న సినిమా కావడంతో యానిమల్‌పై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

#Xclusiv… RANBIR KAPOOR: ‘ANIMAL’ VERY MUCH ON SCHEDULE… #Animal is NOT postponed… DON’T believe rumours… The first collaboration of actor #RanbirKapoor and director #SandeepReddyVanga is DEFINITELY arriving in *cinemas* on 11 Aug 2023 [#IndependenceDay wknd]. #BhushanKumar pic.twitter.com/hGS01j1FvV

— taran adarsh (@taran_adarsh) June 9, 2023