June 22, 2023 / 08:32 PM IST

Sundaram Master | తనదైన కామెడీ స్టైల్‌తో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు యువ నటుడు హర్షచెముడు (Harsha chemudu). ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న చిత్రం సుందరం మాస్టర్ (Sundaram Master). కళ్యాణ్ సంతోష్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. తాజాగా ఈ మూవీ ఫస్ట్‌ లుక్‌ను మాస్ మహారాజా రవితేజ లాంఛ్ చేశాడు. బ్యాచ్‌ 2023 అని క్యాప్షన్‌ను పోస్టర్‌లో చూడొచ్చు.

హర్షచెముడు సార్‌ గెటప్‌లో కనిపిస్తుండగా.. గిరిజన మహిళలు, పురుషులు, చిన్నారులతో కలిసి దిగిన గ్రూప్ ఫొటో ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. రవితేజ టీమ్‌ వర్క్స్‌, గోల్డెన్‌ మీడియా బ్యానర్లపై రవితేజ, సుధీర్‌కుమార్‌ కుర్రు సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి శ్రీచరణ్‌ పాకాల సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఎప్పుడూ ఏదో కామెడీ టచ్‌ ఉండే పాత్రలో కనిపించే హర్ష చెముడు ఈ సారి ఎలాంటి కథాంశంతో రాబోతున్నాడన్నది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్‌ నెలకొంది.

సుందరం మాస్టర్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌..

Immensely pleased to announce our next in @RTTeamWorks 🤗

Here is the FUST LUK of #SM alias #SundaramMaster

Our boy @harshachemudu made it INTERNET to INTERNATIONAL @SudheerKurru @kalyansanthosh8 @itswetha14@NambuShalini @SricharanPakala @GOALDENMEDIA pic.twitter.com/zkuS4ZIRo0

— Ravi Teja (@RaviTeja_offl) June 22, 2023