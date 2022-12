December 9, 2022 / 02:45 PM IST

టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ (Pawan Kalyan) ప్రస్తుతం హ‌రిహ‌ర వీర‌మ‌ల్లు (Hari Hara Veera Mallu) షూటింగ్‌తో బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. రామోజీఫిలిం సిటీలో యాక్షన్‌ సన్నివేశాల చిత్రీకరణ కొనసాగుతుంది. కాగా షూటింగ్‌ లొకేషన్‌లో స్టార్ డైరెక్టర్ హరీష్‌ శంకర్‌ ప్రత్యక్షమైన స్టిల్ ఇపుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

ఇప్పటికే పవన్‌ కల్యాణ్‌తో హరీష్‌ శంకర్ భవదీయుడు భగత్‌ సింగ్‌ సినిమాను ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. హరీష్‌ శంకర్‌ మరోవైపు ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ తో తేరీ చిత్రాన్ని తెలుగులో రీమేక్‌ చేస్తున్నాడంటూ వార్తలు వస్తున్న నేపథ్యంలో.. ఈ ఇద్దరు ఒక్క చోట చేరడం టాక్‌ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా మారింది. మరోవైపు మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ టీంతో కూడా కలిసి ఫొటోలు దిగాడు హరీష్‌ శంకర్

మేఘసూర్య ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి క్రిష్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం హరిహరవీరమల్లు టీంపై వచ్చే కీలక సన్నివేశాలకు సంబంధించిన షూటింగ్ కొనసాగుతుంది.పీరియాడిక్ డ్రామా నేపథ్యంలో వస్తున్న ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ నటుడు అర్జున్ రాంపాల్‌, న‌ర్గీస్ ఫ‌క్రీ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఎంఎం కీర‌వాణి ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నాడు‌‌.. ఈ చిత్రాన్ని 2023 వేసవిలో రిలీజ్ చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

Had a great time on the sets of #HHVM thank you @DirKrish for the reception @MythriOfficial

Let’s Rock !!!!! pic.twitter.com/FbiKL2BydF

— Harish Shankar .S (@harish2you) December 9, 2022