Happy Birthday To Viswaksen V12 On The Way

Vishwak sen | మాస్‌ కా దాస్‌ విశ్వక్‌సేన్‌ బర్త్‌ డే స్పెషల్‌.. బ్యాక్ టు బ్యాక్ అప్‌డేట్స్‌ ఆన్‌ ది వే

Vishwak Sen | సినిమా సినిమాకు కొత్తదనంతో కూడిన కథలు ఎంచుకుంటూ ప్రేక్షకులను ఎంటర్‌టైన్‌ చేయడమే లక్ష్యంగా బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలు చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నాడు విశ్వక్‌సేన్‌ (Vishwak Sen). ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్ పుట్టినరోజు నేడు.

March 29, 2024 / 06:36 AM IST

Vishwak Sen | ఈ నగరానికి ఏమైంది సినిమాలో వన్ ఆఫ్ ది లీడ్ రోల్‌లో డిఫరెంట్‌గా కనిపించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు విశ్వక్‌సేన్‌ (Vishwak Sen). ఆ తర్వాత ఫలక్‌నుమా దాస్‌ తెరకెక్కించి మాస్‌ కా దాస్‌గా మారిపోయాడు. సినిమా సినిమాకు కొత్తదనంతో కూడిన కథలు ఎంచుకుంటూ ప్రేక్షకులను ఎంటర్‌టైన్‌ చేయడమే లక్ష్యంగా బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలు చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నాడు విశ్వక్‌సేన్‌. ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్ పుట్టినరోజు నేడు.

ఈ సందర్భంగా విశ్వక్‌సేన్‌కు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ వరుస అప్‌డేట్స్‌ రాబోతున్నాయి. ఇప్పటికే VS10 టైటిల్‌, ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్‌ లాంఛ్ చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారని తెలిసిందే. తాజాగా VS12 వార్త షేర్ చేశారు మేకర్స్‌. ఈ చిత్రాన్ని భగవంత్‌ కేసరి లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్టందించిన షైన్‌ స్క్రీన్స్‌ బ్యానర్ నిర్మించనుంది. ఆమె ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేయబోతున్నాం అంటూ మేకర్స్‌ స్టన్నింగ్ అప్‌డేట్ అందించారు. తాజా ప్రాజెక్ట్‌లో తాను లేడీ గెటప్‌లో కనిపించబోతున్నట్టు గామి ప్రమోషనల్ ఈవెంట్‌లో ఇప్పటికే చెప్పాడు విశ్వక్‌సేన్‌. కొత్త దర్శకుడు ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను డైరెక్ట్ చేయబోతున్నాడని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌.

విశ్వక్‌సేన్ నటిస్తోన్న సినిమాల్లో ఒకటి విశ్వక్‌ సేన్‌ 10 (VS 10). రవితేజ ముళ్లపూడి (డెబ్యూ) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో మీనాక్షి చౌదరి ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. హై ఫోర్స్‌ ఇంజిన్ త్వరలోనే షురూ అవుతుంది.

ఫన్‌ రైడ్‌ కోసం రెడీగా ఉండండి. అంటూ రిలీజ్‌ చేసిన పోస్టర్లకు మంచి స్పందన వస్తోంది ఈ మూవీని ఎస్‌ఆర్‌టీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై రామ్‌ తల్లూరి నిర్మిస్తున్నారు. జేక్స్ బిజోయ్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. విశ్వక్‌ సేన్‌ దీంతోపాటు ఛల్ మోహన్ రంగ ఫేం కృష్ణ చైతన్య దర్శకత్వంలో విశ్వక్‌ సేన్‌ 11 (VS 11) ప్రాజెక్ట్‌ గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి (Gangs of Godavari) లో నటిస్తున్నాడు. శ్రీకర స్టూడియోస్‌ సమర్పణలో సితార సంస్థ బ్యానర్‌తో కలిసి ఫార్చ్యూన్ ఫోర్‌ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో నేహా శెట్టి, అంజలి ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్స్‌ లో నటిస్తున్నారు.

It is time to introduce h̶i̶s̶ her world 🌸#VS12 title announcement tomorrow at 4.05 PM 💄 @VishwakSenActor @Shine_Screens pic.twitter.com/YVstEYVFLU — ganesh dhoni talkies (@GDTalkies) March 29, 2024

టైటిల్‌, ఫస్ట్ లుక్‌ లాంఛ్ అప్‌డేట్‌..

VS 11 సెకండ్‌ షెడ్యూల్ పూర్తి..

Read Today's Latest Cinema Telugu News