HBD Manju Warrier | హ్యాపీ బర్త్‌ డే టు మల్టీ టాలెంటెడ్‌ మంజు వారియర్‌.. ట్రెండింగ్‌లో త్రోబ్యాక్ స్టిల్స్‌

September 10, 2023 / 03:51 PM IST

Manju Warrier | నటిగా, సింగర్‌గా, నిర్మాతగా, క్లాసికల్‌ డ్యాన్సర్‌గా రెండున్నర దశాబ్ధాలకుపైగా మూవీ లవర్స్‌ను ఎంటర్‌టైన్‌ చేస్తూ.. సూపర్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకుంది మంజువారియర్ (Manju Warrier). ఈ కోలీవుడ్‌ సుందరి 2023లో యాక్షన్‌ హీస్ట్‌ ఫిల్మ్‌ తునివుతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. ఈ చిత్రంలో అజిత్‌కుమార్‌తో కలిసి యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్‌లో అదరగొట్టేసి టాక్ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా నిలిచింది.

క్యూట్‌ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్‌తో అందరినీ ఫిదా చేసే మంజువారియర్ పుట్టినరోజు (Birthday) నేడు. ఈ సందర్భంగా మంజువారియర్‌కు కోస్టార్స్‌, అభిమానులు, సెలబ్రిటీలు బర్త్‌ డే విషెస్‌ తెలియజేస్తున్నారు. తునివు టైంలో లొకేషన్‌లో అజిత్‌తో చిట్ చాట్ త్రోబ్యాక్‌ చేస్తున్న స్టిల్స్ ఇప్పుడు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. మంజువారియర్ ఖాతాలో మూడు సినిమాలున్నాయి.

ఈ భామ తమిళంలో Mr.X లో నటిస్తుండగా.. చిత్రీకరణ దశలో ఉంది. మంజువారియర్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్న మాయ.. విడుదల కావాల్సి ఉంది. హిందీలో Amriki Pandit మూవీ కూడా చేస్తోంది.

మంజు వారియర్‌కు నెటిజన్ల విషెస్‌ ఇలా..

B’day Wishes to the incredibly talented and graceful @ManjuWarrier4 Mam ❤️🎂 May your day be as radiant as your performances on screen. ✨#HBDManjuWarrier #VidaaMuyarchi #Thunivu #AjithKumar pic.twitter.com/CrmhG3pJy1 — AK வினிதா ⱽⁱᵈᵃᵃᴹᵘʸᵃʳᶜʰⁱ 👑 (@VinithaAK) September 10, 2023

Kollywood On Screen All-Time Best Couple ❤️ Ithey pair la oru Love movie Venum #HVinoth Shaab #HBDManjuwarrier pic.twitter.com/bdcIcs8Av2 — RAO 🙂 🦅 (@Offl_RAO) September 10, 2023