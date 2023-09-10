Apps:
Follow us on:
Home Cinema Happy Birthday To Multitalented Manju Warrier

HBD Manju Warrier | హ్యాపీ బర్త్‌ డే టు మల్టీ టాలెంటెడ్‌ మంజు వారియర్‌.. ట్రెండింగ్‌లో త్రోబ్యాక్ స్టిల్స్‌

Manju Warrier | నటిగా, సింగర్‌గా, నిర్మాతగా, క్లాసికల్‌ డ్యాన్సర్‌గా సూపర్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకుంది మంజువారియర్ (Manju Warrier). క్యూట్‌ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్‌తో అందరినీ ఫిదా చేసే మంజువారియర్ పుట్టినరోజు నేడు.

HBD Manju Warrier | హ్యాపీ బర్త్‌ డే టు మల్టీ టాలెంటెడ్‌ మంజు వారియర్‌.. ట్రెండింగ్‌లో త్రోబ్యాక్ స్టిల్స్‌

Manju Warrier | నటిగా, సింగర్‌గా, నిర్మాతగా, క్లాసికల్‌ డ్యాన్సర్‌గా రెండున్నర దశాబ్ధాలకుపైగా మూవీ లవర్స్‌ను ఎంటర్‌టైన్‌ చేస్తూ.. సూపర్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకుంది మంజువారియర్ (Manju Warrier). ఈ కోలీవుడ్‌ సుందరి 2023లో యాక్షన్‌ హీస్ట్‌ ఫిల్మ్‌ తునివుతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. ఈ చిత్రంలో అజిత్‌కుమార్‌తో కలిసి యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్‌లో అదరగొట్టేసి టాక్ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా నిలిచింది.

క్యూట్‌ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్‌తో అందరినీ ఫిదా చేసే మంజువారియర్ పుట్టినరోజు (Birthday) నేడు. ఈ సందర్భంగా మంజువారియర్‌కు కోస్టార్స్‌, అభిమానులు, సెలబ్రిటీలు బర్త్‌ డే విషెస్‌ తెలియజేస్తున్నారు. తునివు టైంలో లొకేషన్‌లో అజిత్‌తో చిట్ చాట్ త్రోబ్యాక్‌ చేస్తున్న స్టిల్స్ ఇప్పుడు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. మంజువారియర్ ఖాతాలో మూడు సినిమాలున్నాయి.

ఈ భామ తమిళంలో Mr.X లో నటిస్తుండగా.. చిత్రీకరణ దశలో ఉంది. మంజువారియర్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్న మాయ.. విడుదల కావాల్సి ఉంది. హిందీలో Amriki Pandit మూవీ కూడా చేస్తోంది.

మంజు వారియర్‌కు నెటిజన్ల విషెస్‌ ఇలా..

 

Also Read:

RELATED ARTICLES

తాజా వార్తలు

ట్రెండింగ్ వార్తలు