Manju Warrier | నటిగా, సింగర్గా, నిర్మాతగా, క్లాసికల్ డ్యాన్సర్గా రెండున్నర దశాబ్ధాలకుపైగా మూవీ లవర్స్ను ఎంటర్టైన్ చేస్తూ.. సూపర్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకుంది మంజువారియర్ (Manju Warrier). ఈ కోలీవుడ్ సుందరి 2023లో యాక్షన్ హీస్ట్ ఫిల్మ్ తునివుతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. ఈ చిత్రంలో అజిత్కుమార్తో కలిసి యాక్షన్ సీక్వెన్స్లో అదరగొట్టేసి టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలిచింది.
క్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్తో అందరినీ ఫిదా చేసే మంజువారియర్ పుట్టినరోజు (Birthday) నేడు. ఈ సందర్భంగా మంజువారియర్కు కోస్టార్స్, అభిమానులు, సెలబ్రిటీలు బర్త్ డే విషెస్ తెలియజేస్తున్నారు. తునివు టైంలో లొకేషన్లో అజిత్తో చిట్ చాట్ త్రోబ్యాక్ చేస్తున్న స్టిల్స్ ఇప్పుడు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. మంజువారియర్ ఖాతాలో మూడు సినిమాలున్నాయి.
ఈ భామ తమిళంలో Mr.X లో నటిస్తుండగా.. చిత్రీకరణ దశలో ఉంది. మంజువారియర్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్న మాయ.. విడుదల కావాల్సి ఉంది. హిందీలో Amriki Pandit మూవీ కూడా చేస్తోంది.
మంజు వారియర్కు నెటిజన్ల విషెస్ ఇలా..
Birthday Wishes To #Kanmani @ManjuWarrier4 Mam
On Behalf Of #AjithKumar Sir Fans ❤️💫#HBDManjuWarrier #VidaaMuyarchi pic.twitter.com/mgmy51ijJJ
— DHARMAPURI AFC (@DHARMAPURIAFC) September 10, 2023
Happy Birthday @ManjuWarrier4 ❤️
Love u mam 🤩
Have a great year ahead 🔥#HappyBirthdayManjuWarrier#HBDManjuWarrier
Wishing u inbehalf of all Dhanush fans@dhanushkraja #CaptainMiller pic.twitter.com/0lSeVZ7AdA
— 🅳🅴🅼🅾🅽 🅺🅸🅽🅶 👹 (@Demon_king1212) September 10, 2023
long live happy life @ManjuWarrier4 💐💐
#HBDManjuWarrier pic.twitter.com/NfySQgErXs
— 👆ONE AND ONLI AK👆 (@Thala_ARS) September 10, 2023
Happy birthday @ManjuWarrier4 chechi wishing you the best for all your upcoming movies 👏 👍 😊 #happybirthdaymanjuwarrier #hbdmanjuwarrier pic.twitter.com/amYApu34B2
— Vishnu Sudarsanan🌟🌟🌟 (@vishnuviews) September 10, 2023
B’day Wishes to the incredibly talented and graceful @ManjuWarrier4 Mam ❤️🎂 May your day be as radiant as your performances on screen. ✨#HBDManjuWarrier #VidaaMuyarchi #Thunivu #AjithKumar pic.twitter.com/CrmhG3pJy1
— AK வினிதா ⱽⁱᵈᵃᵃᴹᵘʸᵃʳᶜʰⁱ 👑 (@VinithaAK) September 10, 2023
Tribute to @ManjuWarrier4! addicted to your voice while editing 💕#HappyBirthdayManjuWarrier ❤️
#HBDManjuWarrier #AjithKumar #VidaaMuyarchi #Manjuwarrier pic.twitter.com/cvIeDpYeGF
— Prakash (@prakashpins) September 10, 2023
Kollywood On Screen All-Time Best Couple ❤️
Ithey pair la oru Love movie Venum #HVinoth Shaab #HBDManjuwarrier pic.twitter.com/bdcIcs8Av2
— RAO 🙂 🦅 (@Offl_RAO) September 10, 2023