October 27, 2023 / 04:54 PM IST

David Warner | ఆస్ట్రేలియా విధ్వంసక ఓపెనర్‌ డేవిడ్‌ వార్నర్‌ పుట్టినరోజు నేడు. ఈ సంద‌ర్భంగా ఆయ‌న‌కు సోష‌ల్ మీడియాలో శుభాకాంక్షలు (Birthday Wishes) వెలువెత్తుతున్నాయి. క్రీడ రంగానికి చెందిన ప్ర‌ముఖులు డేవిడ్ భాయ్ కి విషెస్ అందిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉంటే.. ఈ క్రికెట్ సూపర్ స్టార్‌కి తాజాగా టాలీవుడ్ ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ (Allu Arjun) ప్ర‌త్యేక శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌జేశారు.

అల్లు అర్జున్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో తన ఐకానిక్ ‘పుష్ప’ భంగిమలో ఉన్న వార్నర్ చిత్రాన్ని పంచుకుంటూ.. ‘క్రికెట్ సూపర్ స్టార్ డేవిడ్ వార్నర్‌కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. మీరు కోరుకున్నవన్నీ దక్కాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను’. అంటూ అల్లు అర్జున్ రాసుకోచ్చారు. కాగా ప్ర‌స్తుతం ఈ పోస్టు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతుంది.

Actor Allu Arjun shared a heartfelt note for David Warner on his 37th birthday❤️ pic.twitter.com/FozXQZTz9f

— CricTracker (@Cricketracker) October 27, 2023