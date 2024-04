April 22, 2024 / 11:46 AM IST

Hanuman Movie | టాలీవుడ్ రీసెంట్ బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ హనుమాన్ విడుద‌లై నేటికి 100 రోజులు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సంద‌ర్భంగా ద‌ర్శ‌కుడు ప్ర‌శాంత్ వ‌ర్మ ఎక్స్ వేదిక‌గా స్పెష‌ల్ పోస్ట్ పెట్టాడు.

హనుమాన్ సినిమా విడుద‌లై 100 రోజులు పూర్తి చేసుకున్న సంద‌ర్భంగా.. ఈ అద్భుతమైన ప్రయాణంలో భాగమైన ప్రతి ఒక్కరికీ నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. హనుమాన్ వంద రోజుల వేడుకలను థియేటర్లలో జరుపుకోవడం నా లైఫ్ టైం ఆరాధించే క్షణం. ఈ రోజుతో అది జ‌రిగింది. ఇటీవ‌ల కాలంలో ఒక చిన్న సినిమా వచ్చి థియేట‌ర్‌ల‌లో వంద రోజులు కంప్లీట్ చేసుకోవ‌డం అనేది అరుదు. ఈ మైలురాయిని అందించినందుకు ప్రేక్షకులకు కృతజ్ఞతలు. ఎల్లప్పుడూ నా వెన్నంటే ఉండి నాకు మద్దతునిచ్చిన మీడియా మిత్రులకు, నా టీమ్ మొత్తానికి ధన్యవాదాలు అంటూ ప్ర‌శాంత్ వ‌ర్మ రాసుకోచ్చాడు.

My heart is filled with immense gratitude for everyone who’s been a part of this amazing journey🙏

Celebrating 100 Days of #HanuMan in theatres is the moment which I’ll cherish for a lifetime.

Grateful to the audience for owning HanuMan and giving us a milestone of 100 Day run… pic.twitter.com/Ruzi241wsQ

— Prasanth Varma (@PrasanthVarma) April 22, 2024