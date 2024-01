January 11, 2024 / 07:32 PM IST

Hanuman Review | మొత్తానికి డైరెక్టర్‌ ప్రశాంత్‌వర్మ తన మొండిపట్టు వదల్లేదు. సూపర్‌ స్టార్‌ మహేశ్‌ బాబు సినిమా పోటీలో ఉన్నా.. సినిమాను వాయిదా వేసుకోవాలని స్టార్‌ ప్రొడ్యూసర్‌ దిల్‌ రాజు చెప్పినా వినిపించుకోలేదు. తన మీద తనకు ఉన్న నమ్మకంతో సంక్రాంతి బరిలోకి హనుమాన్‌ సినిమాను దింపాడు. జనవరి 12వ తేదీన ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా విడుదల చేస్తున్నాడు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా టీజర్‌, ట్రైలర్‌ సినిమాపై అంచనాలను పెంచగా.. ప్రశాంత్‌ వర్మ కాన్ఫిడెన్స్‌ చూసిన తర్వాత హనుమాన్‌పై అంచనాలు పెరిగాయి. ఇండస్ట్రీలో మహామహులను ఎదిరించి మరీ తన సినిమాను తీసుకొస్తున్నాడంటే.. ఆ రేంజ్‌లో కంటెంట్‌ ఉంటుందని అంతా ఫిక్సయిపోయారు. దీంతో ఎప్పుడెప్పుడు ఈ సినిమాను చూసేద్దామా అని సినీ ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే సినిమా రిలీజ్‌కు ఒక్కరోజు ముందు అంటే.. ఇవాళ ప్రీమియర్‌ షో వేశారు. ప్రీమియర్‌ అంటే ఏదో ఐదారు స్క్రీన్లలో కాదు.. దాదాపు 300 స్క్రీన్లలో ఈ సినిమాను ప్రీమియర్‌ వేశారు. అంటే హనుమాన్‌కు ఏ రేంజ్‌లో క్రేజ్‌ వచ్చిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ క్రేజ్‌ చూసిన బాలీవుడ్‌ అనలిస్ట్‌ తరణ్‌ ఆదర్శ్‌ కూడా ఈ సినిమాను చూసి తన అభిప్రాయాన్ని ట్విట్టర్‌ ద్వారా పంచుకున్నారు.

హనుమాన్‌ సినిమాను డైరెక్టర్‌ ప్రశాంత్‌ వర్మ అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారని బాలీవుడ్‌ ట్రేడ్‌ అనలిస్ట్‌ తరణ్‌ ఆదర్శ్‌ కితాబిచ్చాడు. హనుమాన్‌ సినిమాలో డ్రామా, ఎమోషన్స్‌, వీఎఫ్‌ఎక్స్‌, మైథాలజీ ఇలా అన్నింటితో అద్భుతంగా ఉందన్నారు. గూస్‌బంప్స్‌ తెప్పించేలా ఉందని.. ఎండింగ్‌ అదిరిపోయిందని అన్నారు. అందరూ తప్పకుండా చూడాలని రికమెండ్‌ చేశారు. తేజా సజ్జా పాత్రలో ఒదిగిపోయాడని తెలిపారు. వరలక్ష్మీ శరత్‌కుమార్‌ పాత్ర ప్రేక్షకులపై చెరగని ముద్ర వేస్తుందని అన్నారు. వినయ్‌ రాయ్‌, సముద్రఖని అద్భుతంగా నటించారని అన్నారు. వెన్నెల కిశోర్‌ తన పాత్రకు న్యాయం చేశారని.. ఆయనపై మరిన్ని సీన్లు ఉంటే బాగుండేదని అభిప్రాయపడ్డారు.

#OneWordReview…#HanuMan: FASCINATING.

Rating: ⭐️⭐️⭐️½

Director #PrasanthVarma crafts a solid entertainer… #HanuMan is ambitious and exciting – packs drama, emotions, VFX and mythology skilfully… Loaded with goosebump moments + extraordinary finale… Recommended!… pic.twitter.com/7M2RKk2zkd

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 11, 2024