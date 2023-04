Ramabanam | గోపీచంద్‌ రామబాణం నుంచి దరువెయ్‌ రా లిరికల్ వీడియో సాంగ్

April 14, 2023 / 07:02 PM IST

Ramabanam | టాలీవుడ్ హీరో గోపీచంద్‌ (Gopichand) నటిస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటి రామబాణం (Ramabanam). గోపీచంద్‌ 30 (Gopichand 30)వ ప్రాజెక్ట్‌గా వస్తున్న ఈ చిత్రానికి శ్రీవాసు దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. డింపుల్‌ హయతి ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన డింపుల్‌ హయతి భైరవి లుక్‌ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి దరువెయ్‌ రా (DharuveyyRa Lyrical Video Song) లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ను మేకర్స్ లాంఛ్ చేశారు. రామజోగయ్య శాస్త్రి రాసిన ఈ పాటను కృష్ణ తేజస్వి, ఛైత్ర అంబడిపూడి పాడారు.

ఫెస్టివల్‌లో భాగంగా వచ్చే ఈ పాట మాస్‌ బీట్స్‌ తో సాగుతూ ఆకట్టుకుంటోంది. మేకర్స్ ఇప్పటికే లాంఛ్‌ చేసిన పోస్టర్లు ఆన్‌లైన్‌లో హల్‌ చల్ చేస్తున్నాయి. మరోవైపు రామబాణం గ్లింప్స్ వీడియో కూడా సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేలా సాగుతోంది. గ్లింప్స్ వీడియోలో ఆ రాముడికి లక్ష్మణుడు, హనుమంతుడు అని ఇద్దరుంటారు.. కానీ ఈ రాముడికి ఆ ఇద్దరూ నేనే.. అంటూ యాక్షన్‌ పార్టులో తన అన్నయ్య జగపతి బాబు గురించి గోపీచంద్‌ చెబుతున్న డైలాగ్స్‌ ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

అన్నదమ్ముల అనుబంధం నేపథ్యంలో రామబాణం ఉండబోతున్నట్టు ఇప్పటివరకు విడుదలైన రషెస్‌ చెబుతున్నాయి. ఈ చిత్రాన్ని పీపుల్‌ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై టీజీ విశ్వప్రసాద్‌, వివేక్‌ కూచిబొట్ల నిర్మిస్తున్నారు. రామబాణంలో ఖుష్బూ సుందర్‌, జగపతిబాబు, సచిన్ ఖేడ్కర్‌, నాజర్‌, అలీ, రాజా రవీంద్ర, వెన్నెల కిశోర్‌, సప్తగిరి, కాశీ విశ్వనాథ్‌, సత్య, గెటప్‌ శ్రీను, సమీర్‌, తరుణ్ అరోరా కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

గోపీచంద్ మరోవైపు కన్నడ డైరెక్టర్‌ ఏ హర్ష దర్శకత్వంలో గోపీచంద్ 31గా వస్తున్న ఔట్ అండ్ ఔట్‌ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌లో కూడా నటిస్తున్నాడు. శ్రీ సత్యసాయి ఆర్ట్స్ బ్యానర్‌పై కేకే రాధామోహన్‌ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు.

రామబాణం గ్లింప్స్ వీడియో..

