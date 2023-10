October 13, 2023 / 06:11 PM IST

Gopichand 32 | యాక్షన్‌ గోపిచంద్‌ హిట్టు చూసి చాలా కాలం అయింది. దాదాపుగా తొమ్మిదేళ్లుగా సరైన హిట్టు లేక సతమతమవుతున్నాడు. ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్న రామబాణం అల్ట్రా డిజాస్టర్‌గా నిలిచింది. తన కెరీర్‌లో రెండు బిగ్గెస్ట్‌ హిట్లిచ్చిన శ్రీవాస్‌ సైతం ఈ సారి గోపిను కాపాడలేకపోయాడు. దాంతో కొంత గ్యాప్‌ తీసుకుని ఇటీవలే గోపిచంద్‌ తన కొత్త సినిమాను ప్రారంభించాడు. అది కూడా ఐదేళ్లుగా మెగాఫోన్‌ పట్టిన శ్రీనువైట్లతో. ఒకప్పుడు సూపర్ ఫామ్‌లో ఉన్న వైట్ల ఇప్పుడు హిట్టు సినిమా తీయడానికి విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు. పిలిచి మరీ ఆఫర్‌ ఇచ్చిన రవితేజకు అమర్‌ అక్బర్‌ ఆంటోని రూపంలో డిజాస్టర్‌ సినిమా ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత ఇప్పటివరకు శ్రీనువైట్ల మరో సినిమా చేయలేదు.

ఈ సినిమాతో ఎలాగైనా కంబ్యాక్‌ ఇవ్వాలని శ్రీనువైట్ల కసితో ఉన్నాడు. అదే కసితో షూటింగ్‌ను కూడా యమ స్పీడ్‌గా కానిచ్చేస్తున్నాడు. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన కీ షెడ్యూల్‌ను చిత్రయూనిట్‌ పూర్తి చేసుకుంది. ఇటలీలోని మిలాన్‌లో అందమైన లొకేషన్‌లలో ఈ సినిమా షూటింగ్‌ను జరిపారు. ఈ మేరకు మేకర్స్ ఓ స్పెషల్ వీడియోను అభిమానులతో పంచుకున్నారు. చిత్రాలయం స్టూడియోస్‌ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో కేవి గుహన్‌, గోపి మోహన్‌ వంటి స్టార్‌ టెక్నిషియన్‌లు పనిచేస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు చైతన్య భరద్వాజ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. కీలక షెడ్యూల్‌తో పాటు ఓ సాంగ్‌ను కూడా షూట్‌ చేసినట్లు తెలుస్తుంది. ఈ సినిమాలో గోపికు జోడీగా బలగం నటి కావ్య కళ్యాణ్‌రామ్ నటించబోతున్నట్లు తెలుస్తుంది.

#Gopichand32 wraps up a key schedule in the beautiful city of Milan ❤‍

An entertaining extravaganza loading 💥💥

