August 26, 2024 / 02:46 PM IST

Godzilla x Kong | హాలీవుడ్ నుంచి వ‌చ్చిన గాడ్జిల్లా చిత్రాలకు ఉండే క్రేజ్ గురించి ప్ర‌త్యేకంగా చెప్ప‌న‌క్క‌ర్లేదు. విజువల్ వండర్ గా తెరకెక్కే ఈ సినిమాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలై సంచలన విజయాలను అందుకోవడమే కాదు.. భారీ వసూళ్లను కూడా రాబడుతూ రికార్డ్స్‌‌‌ను క్రియేట్ చేస్తుంటాయి. మాన్‌స్ట‌ర్ యూనివ‌ర్స్‌లో భాగంగా ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ఈ ఫ్రాంచైజీ నుంచి 4 సినిమాలు రాగా ప్రేక్ష‌కులను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకున్నాయి. అయితే రీసెంట్‌గా ఈ ఫ్రాంచైజ్ నుంచి వ‌చ్చి బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ అందుకున్న చిత్రం గాడ్జిల్లా x కాంగ్: ది న్యూ ఎంపైర్ (Godzilla x Kong The New Empire).

ఆడమ్ విన్ గార్డ్ దర్శకత్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 12 2024న ఇంగ్లీష్‌తో పాటు, తమిళ్, హిందీ, తెలుగు త‌దిత‌ర భాషల్లో ప్ర‌పంచ వ్యాప్తంగా విడుద‌లై మంచి విజ‌యాన్ని అందుకుంది. అయితే తాజాగా ఈ చిత్రం ఓటీటీ లాక్ చేసుకుంది. ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ వేదిక జియో సినిమాలో ఆగ‌ష్టు 29 నుంచి ఇంగ్లీష్‌తో పాటు హిందీ, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, బెంగాలీ మరియు మరాఠీ భాషలలో స్ట్రీమింగ్ కాబోతున్న‌ట్లు జియో ఎక్స్ వేదిక‌గా పోస్ట్ చేసింది.

