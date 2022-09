September 15, 2022 / 03:31 PM IST

God Father First single | ‘ఆచార్య’ వంటి భారీ ఫేయిల్యూర్ త‌ర్వాత ‘గాడ్‌ఫాద‌ర్‌’తో చిరు ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌స్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే చిత్రం నుండి విడుద‌లైన ఫ‌స్ట్‌లుక్ పోస్ట‌ర్ నుండి ఇటీవ‌లే విడుద‌లైన టీజ‌ర్ వ‌ర‌కు ప్ర‌తీది సినిమాపై అంత‌కంత‌కు అంచ‌నాల‌ను పెంచుతూనే ఉన్నాయి. మొహ‌న్‌రాజా ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రం షూటింగ్ పూర్తి చేసుకొని పోస్ట్ ప్రొడ‌క్ష‌న్ ప‌నుల‌తో బిజీగా ఉంది. పొలిటికల్ యాక్ష‌న్ థ్రిల్ల‌ర్ నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం అక్టోబ‌ర్ 5న విడుద‌ల కానుంది. ఈ క్ర‌మంలో మేక‌ర్స్ వ‌రుసగా అప్‌డేట్‌ల‌ను ప్ర‌క‌టిస్తూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీని పెంచుతున్నారు.

ఇటీవ‌లే ఈ మూవీ ఫ‌స్ట్ సింగిల్ ప్రోమోను విడుద‌లైన‌ సంగతి తెలిసిందే. ప్రోమోకు ప్రేక్ష‌కుల నుండి విశేష స్పంద‌న వ‌చ్చింది. ఇక‌ ఫుల్ సాంగ్ ఎప్పుడెప్పుడు వ‌స్తుందా అని ప్రేక్ష‌కులు ఎంత‌గానో ఎదురు చూస్తున్నారు. తాజాగా మేక‌ర్స్ ‘థార్ మార్‌’ సాంగ్ టైంను వెల్ల‌డించారు. గురువారం సాయంత్రం 7.02 నిమిషాల‌కు విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఈ పోస్ట‌ర్‌లో ఇద్ద‌రు మెగాస్టార్‌లు స్టైలిష్‌గా నిల్చొనున్నారు.

ఈ చిత్రం మ‌ల‌యాళంలో సూప‌ర్ హిట్ట‌యిన లూసీఫ‌ర్‌కు రీమేక్‌గా తెర‌కెక్కింది. కొణిదెల ప్రొడ‌క్ష‌న్స్, సూప‌ర్ గుడ్ ఫిలింస్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించాయి. స‌ల్మాన్‌ఖాన్ ముఖ్య పాత్ర‌లో న‌టిస్తుండ‌గా స‌త్య‌దేవ్, న‌య‌న‌తార కీల‌క‌పాత్ర‌లు పోషిస్తున్నారు. ఎస్ఎస్ థ‌మ‌న్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నాడు.

The Megastar Duo will floor you with their swag ❤️‍🔥#GodFather First Single #ThaarMaarThakkarMaar today at 7.02 PM💥#GodFatherOnOct5th

Megastar @KChiruTweets @BeingSalmanKhan @jayam_mohanraja #Nayanthara @MusicThaman @AlwaysRamCharan @ProducerNVP @saregamasouth pic.twitter.com/6OEtEYNzi4

— Konidela Pro Company (@KonidelaPro) September 15, 2022