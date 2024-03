Aranmanai 4 | వేసవికి ఛిల్‌ అవుతారా.. అరణ్మనై 4ను చూసేందుకు రెడీ కండి..!

March 27, 2024 / 02:50 PM IST

Aranmanai 4 | సుందర్ సి (Sundar C) స్వీయదర్శకత్వంలో వస్తున్న తాజా ప్రాజెక్ట్‌ అరణ్మనై 4 (Aranmanai 4). అరణ్మనై ఫ్రాంచైజీలో వస్తోన్న ఈ మూవీలో తమన్నా, రాశీఖన్నా ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్స్‌ పోషిస్తున్నారు. చాలా రోజుల తర్వాత ఈ మూవీకి సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ ఆసక్తికర వార్తను షేర్ చేసింది మేకర్స్‌ టీం. ఇప్పటికే మేకర్స్‌ అరణ్మనై 4 ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ను మేకర్స్ లాంఛ్ చేయగా.. తల్లి తన కుమారుడు, కూతురును ఓ ఇంట్లోకి తీసుకెళ్తున్న లుక్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది.

తాజాగా మరో లుక్‌ విడుదల చేశారు. కొందరంటారు ఈ ఖరీదైన విల్లా చలిగా ఉంటుందని, ఈ భవంతి చాలా చల్లగా ఉంటుందని మరికొందరు చెబుతారు. ఈ ఏప్రిల్‌లో అరణ్మనై 4 వేసవికి చక్కటి నవ్వుతోపాటు చల్లదనాన్ని, థ్రిల్‌లను అందించేందుకు వస్తోంది… కావున మీరంతా సిద్ధంగా ఉన్నారా? అంటూ కొత్త పోస్టర్‌ విడుదల చేశారు మేకర్స్‌. ఫొటో ఫ్రేమ్‌లో సుందర్‌ సీ, కోవై సరళ, యోగి బాబు కనిపిస్తుండగా.. మరోవైపు తమన్నా, రాశీ ఖన్నా, ఓ విల్లా, దాని ముందు కారును చూడొచ్చు.

అరణ్మనై 4 చిత్రంలో కోవై సరళ, యోగిబాబు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. హిప్ హాప్‌ తమిఝా మ్యూజిక్, బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ అందిస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను Avni Cinemax, Benzz Media సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి. ఇంతకీ ఈ మూవీ విడుదల తేదీ ఎప్పుడనేది మాత్రం క్లారిటీ ఇవ్వలేదు.

