March 5, 2024 / 08:57 PM IST

Sharwa 36 | టాలీవుడ్ యువ హీరో శర్వానంద్‌ (Sharwanand) ప్రస్తుతం శ్రీరామ్‌ ఆదిత్య (Sriram Aditya) దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా చేస్తున్నాడని తెలిసిందే. సంగతి తెలిసిందే. టీజీ విశ్వప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో శర్వాకు జోడీగా కృతి శెట్టి నటిస్తోంది. శర్వానంద్‌ 35వ సినిమాగా వస్తోంది. మరోవైపు శర్వానంద్‌ 36వ సినిమాకు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్‌ ఇచ్చాడని తెలిసిందే. యూవీ క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌లో రాబోతున్న ఈ సినిమాకు సంబంధించిన నయా అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది.

తాజాగా Sharwa 36కు సంబంధించిన నయా అప్‌డేట్ తెరపైకి వచ్చింది. ఇది వరకెన్నడూ లేని విధంగా రైడ్‌ చేయడానికి సిద్దం కండి.. రేపు మధ్యాహ్నం 12:06 గంటలకు Sharwa FIRST REVV వస్తుందని తెలియజేశారు. ఇంతకీ ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్టుకు డైరెక్టర్ ఎవరు. ఏ జోనర్‌లో సినిమా రాబోతుందనేది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ నెలకొంది. కాగా మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ శర్వానంద్‌ 35 చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. శ్రీరామ్‌ ఆదిత్య, శర్వానంద్‌ మూవీకి మనమే (Maname) టైటిల్‌ ఫిక్స్ చేసినట్టు ఫిలింనగర్ సర్కిల్‌ టాక్.

Get ready for a ride like never before #Sharwa36 FIRST REVV tomorrow at 12.06 PM Stay tuned!

The Magic Begins Tomorrow! Big Ben will tell you the time of our grand reveal. Look closely for the exact time! #Sharwa35 #HBDSharwa

