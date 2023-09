Geethanjali-2 | గీతాంజలి సీక్వెల్‌ రెడీ.. ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్న టైటిల్‌ పోస్టర్‌..!

September 23, 2023 / 04:13 PM IST

Geethanjali-2 | సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టుతో ఓవర్‌నైట్‌ పాపులారిటీ తెచ్చుకున్న అంజలీ.. పేరుకు తెలుగమ్మాయే అయిన కోలీవుడ్‌లోనే ఈ బ్యూటీ ఎక్కువగా సినిమాలు చేసింది. ఎప్పుడో ఒకసారి తెలుగు ప్రేక్షకులను పలకరిస్తూ ఉంటుంది. కెవలం హీరోయిన్‌ పాత్రలే చేయాలని గిరి గీసుకోకుండా వచ్చిన ప్రతీ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ దక్షిణాదిన దూసుకుపోతుంది. ఇక తెలుగులో అంజలికి బాగా పేరు తెచ్చిపెట్టిన సినిమాల్లో గీతాంజలి ఒకటి. తొమ్మిదేళ్ల కిందట రిలీజైన ఈ సినిమా తెలుగు బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర కోట్లు కొల్లగొట్టింది. హార్రర్‌ బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో రూపొందిన ఈ సినిమాను ప్రముఖ రైటర్‌ కోన వెంకట్‌ నిర్మించాడు.

ఇక తాజాగా ఈ సినిమాకు సీక్వెల్‌ను ప్రకటించారు. గీతాంజలి మళ్లీ వచ్చింది అంటూ టైటిల్‌ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. ఓ పాడుబడిపోయిన బంగ్లాలో తెల్లని దుస్తులు దరించి అటు వైపు తిరిగి ఉన్న అంజలి పోస్టర్‌ ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ సినిమా అంజలికి 50వది. ఇంత త్వరగా ఒక హీరోయిన్‌ 50 సినిమాలు కంప్లీట్‌ చేసుకుందంటే విశేషం అనే చెప్పాలి. ఓ వైపు హీరోయిన్‌గా.. మరో వైపు క్యారెక్టర్‌ ఆర్టిస్టుగా అంజలి బిజీ బిజీగా గడుపుతుంది. ఇక ఈ సినిమా కూడా కోన వెంకట్‌ సమర్పణలోనే తెరకెక్కుతుంది.

#Geethanjali is back with a vengeance ❤️‍🔥@yoursanjali's 50th film #GeethanjaliMalliVachindhi – A spine-chilling thriller announced in style!🎬

SHOOT BEGINS TODAY 🎦

Presented by @konavenkat99

Produced by @MVVCinema_#Anjali50 @MP_MvvOfficial #GV #ShivaTurlapati @Plakkaraju… pic.twitter.com/oCfEVtuClE

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) September 23, 2023