Allu Arjun | గంగోత్రి టు పుష్ప తగ్గేదే లే.. 69 ఏండ్ల సినీ చరిత్రలో అల్లు అర్జున్‌ తిరుగులేని రికార్డు

August 24, 2023 / 07:08 PM IST

National Film Awards | కేంద్ర ప్రభుత్వం 2021కి గాను జాతీయ చలన చిత్ర పురస్కారాల (69th National Film Awards)ను ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. పుష్ప చిత్రానికి ఉత్తమ నటుడిగా జాతీయ అవార్డు అందుకున్నాడు అల్లు అర్జున్‌. 69 ఏండ్లలో ఇప్పటివరకు తెలుగు హీరోలెవరూ సాధించని అరుదైన రికార్డును నెలకొల్పి.. మరోసారి టాలీవుడ్‌ను టాక్ ఆఫ్‌ ది గ్లోబల్ ఇండస్ట్రీగా మార్చేశాడు ఐకాన్ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ (Allu Arjun). మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి నటించిన విజేత, కమల్ హాసన్‌ స్వాతిముత్యం సినిమాలతో చైల్డ్‌ ఆర్టిస్ట్‌గా మెరిశాడు అల్లు అర్జున్‌.

డాడీ సినిమాలో డ్యాన్స్‌ అంటే పడి చచ్చిపోయే యువకుడిగా సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై మెస్మరైజ్‌ చేశాడు అల్లు అర్జున్‌. ఈ చిత్రంలో తన డ్యాన్స్‌ తో ఫ్లోర్‌నే షేక్‌ చేశాడు. ఆ తర్వాత దర్శకేంద్రుడు కే రాఘవేంద్రరావు కాంపౌండ్‌ నుంచి గంగోత్రి సినిమాతో సోలో హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అనంతరం ఆర్య సినిమాతో లవర్‌బాయ్‌గా మెరిసి.. బాక్సాఫీస్ రికార్డులు బద్దలు కొట్టాడు. హ్యాపీ, దేశముదురు, వేదం, రుద్రమదేవి, సన్నాఫ్‌ సత్యమూర్తి, సరైనోడు, అల వైకుంఠపురంలో సినిమాలతోపాటు మరెన్నో ప్రాజెక్ట్‌ల్లో స్టైలిష్ యాక్టింగ్‌తో మెప్పించి.. స్టైలిష్‌ స్టార్‌గా మారాడు.

2021లో ఎర్ర చందనం అక్రమ రవాణా నేపథ్యంలో సాగే కథాంశంతో తెరకెక్కిన పుష్ప.. ది రైజ్‌ (Pushpa: The Rise)లో పుష్పరాజ్‌గా వరల్డ్‌వైడ్‌గా సూపర్ క్రేజ్ సంపాదించుకున్నాడు. పుష్ప.. తగ్గేదే లే అంటూ గ్లోబల్‌ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద కలెక్షన్ల వర్షం కురిపించాడు. ఈ చిత్రంతో ఐకాన్‌ స్టార్‌గా పేరు మార్చేసుకుని.. ఇప్పుడు పుష్ప.. ది రూల్‌ అంటూ మరోసారి దండయాత్ర చేసేందుకు వస్తున్నాడు.

మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ టీం సెలబ్రేషన్స్‌ మూడ్‌..

Maverick director @aryasukku and our producers #NaveenYerneni garu and #RaviShankar garu shower their happiness and love on Icon Star @alluarjun for becoming THE FIRST ACTOR FROM TFI to win the BEST ACTOR at the National Awards ❤️#Pushpa ❤️‍🔥#ThaggedheLe pic.twitter.com/RvxX7NbKnM

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) August 24, 2023