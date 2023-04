April 11, 2023 / 04:40 PM IST

OG | టాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో పవన్ కల్యాణ్ (Pawan Kalyan)‌ ప్రస్తుతం వరుస సినిమాలు లైన్‌లో పెట్టాడని తెలిసిందే. వీటిలో ఒకటి సుజిత్‌ దర్శకత్వంలో నటిస్తున్న ఓజీ (OG). ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌ కొన్ని రోజుల క్రితం లాంఛ్ అయింది. ఇటీవలే సుజిత్ అండ్ టీం సినిమా కోసం లొకేషన్లను వెతికే పనిలో ఉన్నప్పుడు తీసిన స్టిల్స్ ఇప్పటికే నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. కాగా ఇప్పుడు మరో ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ తెరపైకి వచ్చింది. ఈ మూవీలో పవన్‌ కల్యాణ్‌తో రొమాన్స్ చేయబోయే భామ ఎవరో తెలిసిపోయింది.

ఓజీలో నాని గ్యాంగ్ లీడర్‌ ఫేం ప్రియాంకా ఆరుళ్ మోహన్‌ (Priyanka Arul Mohan) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటించనుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో ప్రియాంకా ఆరుళ్ మోహన్‌ దాదాపు ఫైనల్ అవగా… దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రావడమే ఆలస్యం. ఏప్రిల్‌ 15 నుంచి ముంబైలో ఓజీ షూటింగ్‌కు ఏర్పాట్లు కొనసాగుతున్నాయి. పవన్‌ కల్యాణ్‌, ప్రియాంకా ఆరుళ్‌ మోహన్‌ చిత్రీకరణలో పాల్గొనబోతున్నట్టు టాక్‌. ఓజీ షూటింగ్‌ లొకేషన్‌లో లైట్‌ సెట్టింగ్‌కు సంబంధించిన స్టిల్స్‌ కొన్ని నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తున్నాయి. ఈ చిత్రానికి రవి కే చంద్రన్ సినిమాటోగ్రాఫర్‌ కాగా..ఏఎస్ ప్రకాశ్ ప్రొడక్షన్‌ డిజైనర్‌.

పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఖాతాలో మరోవైపు వినోధయ సీతమ్ రీమేక్‌, హరిహరవీరమల్లు (Hari Hara Veera Mallu), హరీష్‌ శంకర్ దర్శకత్వంలో ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్‌ (Ustaad Bhagat Singh) ప్రాజెక్ట్‌లు కూడా ఉన్నాయి. పవన్‌ కల్యాణ్ దాదాపు అన్నీ సినిమాల షూటింగ్‌ కవర్‌ చేసేలా బిజీ షెడ్యూల్ రెడీ చేసుకున్నట్టు టాలీవుడ్ సర్కిల్ ఇన్‌ సైడ్‌ టాక్‌.

