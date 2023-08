August 8, 2023 / 11:33 AM IST

Gandevadhari Arjuna Movie | రెండేళ్లు ఒళ్లు హూనం చేసుకుని ఎంతో కష్టపడి చేసిన గని డిజాస్టర్‌ అవడంతో మెగా ప్రిన్స్‌ వరుణ్‌ తేజ్‌ తీవ్రంగా నిరాశ పడ్డాడు. ఇక ఈ సినిమా తాలుకూ చేదు జ్ఞాపకాలు మరవకముందే ఎఫ్‌-3 రూపంలో వరుణ్‌కు మరో కోలుకోలేని దెబ్బ తగిలింది. ఇలా రెండు బ్యాక్‌ బు బ్యాక్‌ డిజాస్టర్‌లతో వరుణ్‌ డీలా పడిపోయాడు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆశలన్నీ గాండీవధారి అర్జునపైనే ఉన్నాయి. ప్రచార చిత్రాలు, టైటిల్ దగ్గర నుంచి ఈ సినిమాపై అటు మెగా అభిమానుల్లో ఇటు సినీ లవర్స్‌లో వీర లెవల్లో అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ఇప్పటికే రిలీజైన టీజర్‌ హాలీవుడ్‌ స్థాయిలో ఉండటంతో అందరిలోనూ అమితాసక్తి నెలకొంది. ప్రవీణ్ సత్తారు దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా ఆగస్టు 25న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ క్రమంలో చిత్రబృందం బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ అప్‌డేట్‌లతో సినిమాపై మంచి ఆసక్తిని నెలకొల్పుతున్నారు.

తాజాగా మేకర్స్‌ ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ట్రైలర్‌ అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించారు. ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ను ఆగస్టు 10న ప్రసాద్‌ ఐమాక్స్‌లో 3గంటలకు రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు చిత్రబృందం ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఓ స్పెషల్ వీడియోను రిలీజ్‌ చేసింది. బిగ్ ఫైట్, మిడ్‌ నైట్‌ యాక్షన్స్‌ అంటూ షూటింగ్‌లోని కొన్ని సీన్స్‌తో రిలీజ్‌ డేట్‌ గ్లింప్స్‌ను రిలీజ్‌ చేసింది. అవుట్‌ అండ్‌ అవుట్‌ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను శ్రీ వెంకటేశ్వరా సినీ చిత్ర బ్యానర్‌పై బీవిఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్నాడు. సహా నిర్మాతగా నాగబాబు వ్యవహరిస్తున్నాడు. మిక్కీ జే మెయర్‌ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమాలో సాక్షీ వైద్య హీరోయిన్‌గా నటించింది.

ARJUN is all set for a Kick-Ass Action Extravaganza😎🔥#GDATrailer on AUGUST 10th❤️‍🔥

Launch Event at Prasads IMAX, 3PM onwards💥#GandeevadhariArjuna@IAmVarunTej @sakshivaidya99 @PraveenSattaru @MickeyJMeyer @BvsnP @SVCCofficial @JungleeMusicSTH @shreyasgroup#GDAonAugust25th pic.twitter.com/P5ecl0ySb1

— SVCC (@SVCCofficial) August 8, 2023