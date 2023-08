August 16, 2023 / 06:15 PM IST

Mangalavaaram | ఆర్‌ఎక్స్‌ 100 ఫేం సినిమాతో డైరెక్టర్‌గా అజయ్ భూపతి (Ajay Bhupathi), హీరోయిన్‌గా పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ (Payal Rajput) మంచి బ్రేక్ అందుకున్నారని తెలిసిందే. ఈ ఇద్దరి క్రేజీ కాంబోలో చాలా కాలం తర్వాత వస్తున్న చిత్రం మంగళవారం (Mangalavaaram). ఫీ మేల్ ఓరియెంటెడ్‌ సబ్జెక్ట్‌తో హార్రర్ కామెడీ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది.

ఇప్పటికే విడుదల చేసిన మంగళవారం టైటిల్‌, కాన్సెప్ట్‌ పోస్టర్లు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తూ.. సినిమాపై అంచనాలు అమాంతం పెంచేస్తున్నాయి. ఈ సినిమా నుంచి తాజాగా గణగణ మోగాలిరా (Ganagana Mogalira) ఫుల్ లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ను విడుదల చేశారు. మహాలక్ష్మమ్మ జాతర నేపథ్యంలో అగ్రెసివ్‌గా సాగుతున్న ఈ పాట సినిమాకే హైలెట్‌గా నిలువబోతుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదని లిరికల్ వీడియో సాంగ్ విజువల్స్‌తో తెలిసిపోతుంది.

మంగళవారం తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఏ క్రియేటివ్‌ వర్క్స్‌, ముద్ర మీడియా వర్క్స్‌ బ్యానర్లు సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి. ఈ చిత్రానికి కాంతార ఫేం అజనీశ్‌ లోక్‌నాథ్‌ సంగీతం అందిస్తుండటంతో అంచనాలు భారీ స్థాయిలో ఉన్నాయి. అజయ్‌ భూపతి రెండో సినిమా మహాసముద్రం భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలై.. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫ్లాప్‌ టాక్ మూటగట్టుకుంది. ఈ సారి ఎలాగైనా సూపర్ హిట్టు కొట్టడం ఖాయమని ఇప్పటివరకు విడుదల చేసిన రషెస్‌ చెబుతున్నాయి.

షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కార్యక్రమాలు జరుపుకుంటోంది. ఏ క్రియేటివ్ వర్క్స్, ముద్ర మీడియా వర్క్స్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ మూవీలో నందితా శ్వేత, దివ్య పిళ్లై, అజ్మల్, రవీంద్ర విజయ్, కృష్ణ చైతన్య, అజయ్ ఘోష్ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

గణగణ మోగాలిరా ఫుల్ లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌..

షూటింగ్ అప్‌డేట్..

It’s a WRAP for 99 Days of shoot loaded with never-before visuals in #Mangalavaaram 💥https://t.co/K7IbaWerDk

Hold your breath! Goosebumps loading🔥#Chevvaikizhamai #Chovvazhcha @DirAjayBhupathi @starlingpayal @AJANEESHB @MudhraMediaWrks @ACreativeWorks_ #SwathiGunupati… pic.twitter.com/EI5LO9xfuz

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) June 13, 2023