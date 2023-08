August 13, 2023 / 05:08 PM IST

Gadar-2 Movie Collections | బీ, సీ సెంటర్‌ల జనాలను మెప్పించ గలిగితే ఆ సినిమా కలెక్షన్‌లు మన ఊహకు కూడా అందని రేంజ్‌లో ఉంటాయి. ప్రస్తుతం అలాంటి ప్రదర్శననే కొనసాగిస్తుంది గదర్‌-2 సినిమా. అప్పుడెప్పుడో ఇరవైఏళ్ల కిందట వచ్చిన సినిమాకు ఇప్పుడు సీక్వెల్‌ తీస్తే ఎవరు చూస్తారని ఎంతో మంది అన్నారని సన్ని డియోల్‌ ఓ సందర్భంలో చెప్పాడు. ఇరవైఏళ్లా, ముప్పయేళ్లా అని కాదు సరైన కథ, కథనం ఉంటే దశాబ్దాలు దాటిన సినిమా సీక్వెల్‌ను కూడా సరికొత్త రికార్డులు తిరగరాయోచ్చని గదర్‌-2 సినిమా నిరూపిస్తుంది. రెండు రోజుల కిందట రిలీజైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర సృష్టిస్తున్న సంచలనాలు అంతా ఇంతా కాదు. రెండు రోజుల్లోనే దాదాపు రూ.80 కోట్లకు పైగా నెట్‌ కలెక్షన్‌లను సాధించి డబుల్‌, ట్రిపుల్ బ్లాక్‌ బస్టర్‌ దిశాగా సాగుతుంది.

పోటీగా అక్షయ్‌ కుమార్‌ నటించిన ఓ మై గాడ్‌-2 ఉన్నా.. గదర్-2 దాటికి ఆ సీక్వెల్ దిబేల్‌మని పడిపోతుంది. కరోనా తర్వాత కోలుకోలేని దెబ్బ తిన్న హిందీ పరిశ్రమకు భూల్‌భూలయ్య-2, పఠాన్‌ వంటి అరా కొర సినిమాలు తప్పితే పెద్దగా ప్రభావం చూపిన సినిమాలే కనిపించడం లేదు. ఒకప్పుడు వందల కోట్లు సునాయసంగా కొల్లగొట్టిన హిందీ పరిశ్రమ ఇప్పుడు వంద కోట్ల మార్కును టచ్‌ చేయాలంటే ఎదురీగాల్సి వస్తుంది. మొన్న విడుదలైన రాకీ ఔర్ రాణీ సినిమా సైతం వంద కోట్ల మార్క్‌ను టచ్‌ చేయడానికి ఎంత కష్టపడిందో కళ్ల ముందు స్పష్టంగా కనిపించింది.

ఈ ఏడాది మొదట్లో వచ్చిన పటాన్‌ తర్వాత ఆ రేంజ్‌ హిట్‌ ఇప్పటివరకు హిందీలో పడలేదు. ఇక ఇప్పుడు గదర్‌-2 అదే రేంజ్‌లో దూసుకపోతుంది. నిజానికి హిందీలో మాస్‌ సినిమా వచ్చి చాలా కాలమైపోయింది. బీ, సీ సెంటర్‌లలో ఆ వెలతి స్పష్టంగా కనిపించింది. ఇక గదర్‌-2తో ఆ లోటు దాదాపుగా పూర్తయిపోయింది. ఈ సినిమా ప్రభావం జనాలపై ఎందుందంటే.. థియేటర్‌లకు ట్రాక్టర్‌లలో వెళ్లేంతలా ఉంది. అనీల్‌ వర్మ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో అమీషా పటేల్‌ హీరోయిన్‌గా నటించింది.

It’s a TSUNAMI… #Gadar2 continues to ROAR, ROCK and RULE… East – West – North – South, #Gadar2 is all set for a historic run… Will comfortably cross *₹ 200 cr* in *Week 1* itself… Fri 40.10 cr, Sat 43.08 cr. Total: ₹ 83.18 cr. #India biz. BLOCKBUSTER. pic.twitter.com/kwg8JMcOTg

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 13, 2023