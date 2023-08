Gadar-2 Movie | సన్నీడియోల్‌ ఊరమాస్‌.. కేజీఎఫ్‌-2 రికార్డు బద్దలు కొట్టిన గదర్‌-2..!

August 27, 2023 / 01:24 PM IST

Sunny Deol | ఎప్పుడో సోలో హీరోగా మార్కెట్‌ కోల్పోయిన ఒక హీరో ఊహకందని రేంజ్‌లో స్టార్‌ హీరోల సినిమాలను దాటేస్తాడంటే గదర్‌-2 ముందు వరకు అవి వట్టి మాటలే అనిపించేవి. కానీ గదర్‌-2 సినిమా సృష్టిస్తున్న ప్రభంజనం బాలీవుడ్‌ ట్రేడ్‌ను సైతం ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. రిటైర్‌మెంట్‌కు దగ్గరలో ఉన్న సిన్నీ డియోలో ఈ రేంజ్‌లో హిట్టు కొడతాడని బహుశా ఆయన కూడా ఊహించి ఉండడు. ఇప్పటికే ఎన్నో ఏరియాల్లో ఖాన్‌ల, కపూర్‌ల రికార్డులను బద్దలు కొడుతూ బాలీవుడ్‌నాట సరికొత్త రికార్డులు తిరగరాస్తున్నాడు. తాజాగా ఈ సినిమా కేజీఎఫ్‌-2 రికార్డును బ్రేక్‌ చేసి సంచలనం సృష్టించింది.

కేజీఎఫ్‌ హిందీ లైఫ్‌ టైమ్‌ కలెక్షన్‌లు(రూ.435)ను బ్రేక్‌ చేసి గదర్‌-2 సినిమా సరికొత్త ప్రభంజనం సృష్టించింది. తాజాగా గదర్‌-2 సినిమా హిందీ బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర రూ.439 కోట్లు కలెక్ట్‌ చేసింది. ఇదే జోరు కొనసాగితే బాహుబలి సీక్వెల్‌ కలెక్షన్‌లు(రూ.511) కూడా బ్రేక్‌ చేసే చాన్స్‌ లేకపోలేదు. అప్పుడెప్పుడో ఇరవైఏళ్ల కిందట వచ్చిన సినిమాకు ఇప్పుడు సీక్వెల్‌ తీస్తే ఎవరు చూస్తారని ఎంతో మంది అన్నారని సన్ని డియోల్‌ ఓ సందర్భంలో చెప్పాడు. ఇరవైఏళ్లా, ముప్పయేళ్లా అని కాదు సరైన కథ, కథనం ఉంటే దశాబ్దాలు దాటిన సినిమా సీక్వెల్‌ను కూడా సరికొత్త రికార్డులు తిరగరాయోచ్చని గదర్‌-2 సినిమా నిరూపిస్తుంది.

ఈ ఏడాది మొదట్లో వచ్చిన పఠాన్‌ తర్వాత ఆ రేంజ్‌ హిట్‌ ఇప్పటివరకు హిందీలో పడలేదు. ఇక ఇప్పుడు గదర్‌-2 అదే రేంజ్‌లో దూసుకపోతుంది. నిజానికి హిందీలో మాస్‌ సినిమా వచ్చి చాలా కాలమైపోయింది. బీ, సీ సెంటర్‌లలో ఆ వెలతి స్పష్టంగా కనిపించింది. ఇక గదర్‌-2తో ఆ లోటు దాదాపుగా పూర్తయిపోయింది. ఈ సినిమా ప్రభావం జనాలపై ఎందుందంటే.. థియేటర్‌లకు ట్రాక్టర్‌లలో వెళ్లేంతలా ఉంది. అనీల్‌ వర్మ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో అమీషా పటేల్‌ హీరోయిన్‌గా నటించింది.

CROSSES ‘KGF 2’, NEXT ‘BAAHUBALI 2’… After crossing *lifetime biz* of #Dangal, #Gadar2 overtakes #KGF2 #Hindi… #Gadar2 is now THIRD HIGHEST GROSSING #Hindi film in #India… Continues to smash #BO records at mass sectors… [Week 3] Fri 7.10 cr, Sat 13.75 cr. Total: ₹ 439.95 cr.… pic.twitter.com/fDoB3kPeW3

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 27, 2023