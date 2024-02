February 7, 2024 / 06:15 PM IST

Gaami | టాలీవుడ్ హీరో విశ్వక్ సేన్‌ (Vishwak Sen) నటిస్తున్న సినిమాల్లో ఒకటి గామి (Gaami). విద్యాధర్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో చాందినీ చౌదరి ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌ పోషిస్తోంది. అడ్వెంచరస్‌ ఫాంటసీ ఫిల్మ్‌గా వస్తోన్న ఈ చిత్రంలో విశ్వక్‌ సేన్‌ అఘోరాగా కనిపించబోతున్నాడు. కాగా ఈ సినిమా నుంచి బిగ్ అప్‌డేట్స్‌ అందించిన మేకర్స్‌.. తాజాగా మేకింగ్‌ వీడియోను విడుదల చేశారు. ఒక మనిషి తన భయాన్ని జయించటానికి చేసే అసాధ్యమైన, తెలియని ప్రయాణం అంటూ విశ్వక్‌సేన్‌, చాందినీ చౌదరి మంచు కొండల్లో అన్వేషణలో ఉన్న లుక్‌తోపాటు మేకింగ్ విజువల్స్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతున్నాయి.

గామి వరల్డ్‌ వైడ్‌గా మార్చి 8న విడుదల కానుందని తెలియజేశారు. గామి చిత్రంలో ఎంజీ అభినయ, మహ్మద్‌ సమద్‌, దయానంద్‌ రెడ్డి, హారికా ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తుండగా… వీ సెల్యూలాయిడ్‌ సమర్పణలో కార్తీక్ శబరీష్‌ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.ఇప్పటికే గామి కోసం విశ్వక్ సేన్‌, చాందినీ చౌదరి కూడా డబ్బింగ్ కూడా పూర్తి చేసినట్టు అప్‌డేట్ అందించింది మాస్‌ కా దాస్ టీం.

విశ్వక్ సేన్‌ మరోవైపు గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి (Gangs of Godavari)లో కూడా నటిస్తున్నాడు. విశ్వక్‌ సేన్‌ 11 (VS 11)గా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి ఛల్ మోహన్ రంగ ఫేం కృష్ణ చైతన్య దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో డీజే టిల్లు ఫేం నేహాశెట్టి ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. దీంతోపాటు విశ్వక్‌ సేన్ డెబ్యూ డైరెక్టర్ రవితేజ దర్శకత్వంలో విశ్వక్‌ సేన్‌ 10 (VS 10)లో కూడా నటిస్తున్నాడు. ఈ మూవీని శ్రీకర స్టూడియోస్‌ సమర్పణలో సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ బ్యానర్‌తో కలిసి ఫార్చ్యూన్ ఫోర్‌ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిస్తుండగా.. యువన్ శంకర్‌ రాజా సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

గామి మేకింగ్‌ వీడియో..

A man’s journey through the impossible and the unknown to conquer his fear 🧿#Gaami GRAND RELEASE WORLDWIDE ON MARCH 8th ❤️‍🔥

Watch the making video now!

– https://t.co/5NMBYrPTa7

Get ready for a NEW EXPERIENCE only on the BIG SCREENS ✨@VishwakSenActor @iChandiniC… pic.twitter.com/eVavPeNGBH

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) February 7, 2024