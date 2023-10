Gaaju Bomma Song Is Out Now From Hi Nanna

Hi Nanna | ప్రతీ తండ్రీకూతురికి.. హాయ్‌ నాన్న నుంచి గాజు బొమ్మ ఫుల్‌ లిరికల్‌ సాంగ్‌

Hi Nanna | నాని (Nani) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం హాయ్‌ నాన్న (Hi Nanna). తండ్రీకూతుళ్ల అనుబంధం నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతోన్న ఈ చిత్రానికి శౌర్యువ్‌ (Shouryuv) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. తాజాగా గాజు బొమ్మ (Gaaju bomma) ఫుల్‌ లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ను స్టార్ హీరో మహేశ్ బాబు లాంఛ్ చేశాడు.

October 6, 2023 / 11:46 AM IST

Hi Nanna | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో నాని (Nani) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం హాయ్‌ నాన్న (Hi Nanna). తండ్రీకూతుళ్ల అనుబంధం నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతోన్న ఈ చిత్రానికి శౌర్యువ్‌ (Shouryuv) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. నాని 30 (Nani 30)గా వస్తోన్న ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ భామ మృణాళ్‌ ఠాకూర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. మృణాళ్‌ ఠాకూర్ యశ్న పాత్రలో కనిపించనుండగా.. బేబి కైరా ఖన్నా నాని కూతురుగా నటిస్తోంది.

ఇప్పటికే అందించిన రెండో సాంగ్ గాజుబొమ్మ అప్‌డేట్ వీడియో నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. తాజాగా గాజు బొమ్మ (Gaaju bomma) ఫుల్‌ లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ను స్టార్ హీరో మహేశ్ బాబు లాంఛ్ చేశాడు. ప్రతీ నాన్న నుంచి కూతురికి.. ప్రతీ తండ్రిలో ప్రతిధ్వనించే పాట.. హాయ్ నాన్న టీంకి బెస్ట్ విషెస్‌.. అంటూ ట్వీట్ చేశాడు ప్రిన్స్‌. ఈ సాంగ్‌ తండ్రీ కూతుళ్ల క్యూట్ జర్నీ నేపథ్యంలో సాగుతూ మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తోంది.

మేకర్స్‌ ఇప్పటికే లాంఛ్‌ చేసిన హాయ్‌ నాన్న టైటిల్ గ్లింప్స్ వీడియో సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. ఫస్ట్ సింగిల్‌ సమయమా సాంగ్ నెట్టింట మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్ రాబడుతూ.. మ్యూజిక్ లవర్స్ మనసు దోచేస్తుంది. ఈ చిత్రానికి మలయాళం కంపోజర్‌, హృదయం ఫేం హేశమ్‌ అబ్దుల్‌ వహబ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

హాయ్ నాన్న చిత్రాన్ని వైరా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ బ్యానర్‌పై మోహన్‌ చెరుకూరి (CVM), డాక్టర్ విజేందర్‌ రెడ్డి తీగల, మూర్తి కేఎస్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి సను జాన్‌ వర్గీస్‌ ఐఎస్‌సీ కెమెరామెన్‌. జెర్సీ, శ్యామ్‌ సింగరాయ్‌ సినిమాల తర్వాత కెమెరామెన్‌ సను జాన్‌ వర్గీస్‌ ఐఎస్‌సీ మరోసారి నానితో చేస్తున్న మూడో సినిమా ఇది.

గాజు బొమ్మ ఫుల్‌ లిరికల్‌ సాంగ్‌..

గాజు బొమ్మ సాంగ్‌ ప్రోమో..

Join us in Celebrating the Purest Love of all ❤️ The Soul of #HiNanna Promo is now available in all Major Languages ❤️‍🔥 – https://t.co/KBgf5AdYTK

Full song out tomorrow @ 11:00AM 🎧#GaajuBomma #SheeshekiGudiya #KannaadiKannaadi #Magalalla #KonjatheKonjathe Natural 🌟… pic.twitter.com/PYiz6uXd09 — Vyra Entertainments (@VyraEnts) October 5, 2023

గాజు బొమ్మ సాంగ్‌ అనౌన్స్‌మెంట్‌..

హాయ్ అక్టోబర్..

సమయమా సాంగ్

సమయమా సాంగ్ ప్రోమో..

Nani’s #HiNanna new schedule begins in Ooty. Nani, Mrunal Thakur, Shruthi Haasan. pic.twitter.com/zJHmNc6q6x — Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) September 2, 2023

హాయ్‌ నాన్న టైటిల్‌ గ్లింప్స్‌..

నాని 30 గ్లింప్స్‌ వీడియో..