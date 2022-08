First Day First Show Trailer | ఫ‌న్నీగా ‘ఫ‌స్ట్ డే ఫ‌స్ట్ షో’ ట్రైల‌ర్‌

August 24, 2022 / 06:18 PM IST

జాతిర‌త్నాలు ఫేం డైరెక్ట‌ర్ అనుదీప్ కేవీ స్టోరీనందిస్తున్న చిత్రం ఫ‌స్ట్ డే ఫ‌స్ట్ షో (First Day First Show). శ్రీకాంత్ రెడ్డి హీరోగా ఎంట్రీ ఇస్తుండ‌గా..సంచితా బ‌సు హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తోంది. ఇప్ప‌టికే విడుద‌లైన టీజ‌ర్‌కు మంచి స్పంద‌న వ‌స్తోంది. కాగా మేక‌ర్స్ ఇవాళ ఫ‌స్ట్ డే ఫ‌స్ట్ షో ట్రైల‌ర్ (First Day First Show Trailer) ను లాంఛ్ చేశారు. ఫ‌స్ట్ డే ఫ‌స్ట్ షో చూడ‌క‌పోతే చ‌చ్చిపోతార్రా..అంటూ త‌నికెళ్ల‌భ‌ర‌ణి త‌న కొడుకును వారిస్తున్న డైలాగ్‌తో మొద‌లైంది ట్రైల‌ర్‌.

చావాలంటే చాలా ధైర్యం కావాలి. అదే ధైర్యాన్ని నువ్వు బతుకు మీద పెట్టు దెబ్బ‌కు చచ్చిపోత‌వ్ అంటూ డైరెక్ట‌ర్ క‌మ్ యాక్ట‌ర్ వంశీధ‌ర్ గౌడ్ చెబుతున్న సంభాష‌ణ‌లు ఫ‌న్నీగా సాగుతున్నాయి. ఓ ఊర్లో ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్ ప్ర‌యాణం ఎలా సాగింద‌నే స్టోరీతో సినిమా ఆద్యంతం వినోదాత్మ‌కంగా సాగ‌నున్న‌ట్టు ట్రైల‌ర్‌తో చెప్పేశాడు డైరెక్ట‌ర్.

ఈ చిత్రంలో వెన్నెల కిశోర్‌, శ్రీనివాస్ రెడ్డి కీ రోల్స్ చేస్తున్నారు. వంశీధ‌ర్ గౌడ్‌-ల‌క్ష్మి నారాయ‌ణ పుత్తంశెట్టి డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. రాధ‌న్ మ్యూజిక్ కంపోజ‌ర్‌. త్వ‌ర‌లోనే విడుద‌ల తేదీని ప్ర‌క‌టించ‌నున్నారు మేక‌ర్స్.

