April 30, 2022 / 03:55 PM IST

K.G.F Chapter-2 Record | ఇండియ‌న్ బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌ర ‘కేజీఎఫ్-2’ హవా న‌డుస్తుంది. నార్త్ నుంచి సౌత్ వ‌ర‌కు క‌లెక్ష‌న్ల‌లో రికార్డును సృష్టిస్తుంది. ఇప్ప‌టికే ఈ చిత్రం బ్రేక్ ఈవెన్ కూడా పూర్తి చేసుకుంది. ఇక హిందీలో ఈ చిత్రం కాసుల వ‌ర్షం కురిపిస్తుంది. ఇప్ప‌టివ‌రకు బాలీవుడ్‌లో 350కోట్ల‌కు పైగా సాధించి రికార్డు సృష్టించింది. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు రూ.77 కోట్ల‌కు పైగా వ‌సూళ్ళ‌ను సాధించి ప్ర‌భంజ‌నం సృష్టించింది. ఒక డ‌బ్బింగ్ సినిమాకు ఈ స్థాయిలో క‌లెక్ష‌న్ రావ‌డం విశేషం అనే చెప్పాలి. ప్ర‌శాంత్ నీల్ టేకింగ్‌, విజ‌న్‌కు సినీప్ర‌ముఖులు సైతం ఫిదా అవుతున్నారు. య‌ష్ న‌ట‌న‌కు ప్రేక్ష‌కులు బ్ర‌హ్మ‌ర‌థం ప‌డుతున్నారు. తాజాగా ఈ చిత్రం మ‌రో అరుధైన ఘ‌న‌త‌ను సాధించింది.

తాజాగా ఈ చిత్రం రూ.1000 కోట్ల క‌లెక్ష‌న్ల‌ను సాధించి రికార్డు సృష్టించింది. ‘బాహుబ‌లి-2’, ‘ఆర్ఆర్ఆర్’, ‘దంగ‌ల్’ త‌ర్వాత వెయ్యి కోట్ల క్ల‌బ్‌లో నిలిచిన‌ నాలుగ‌వ సినిమాగా ‘కేజీఎఫ్‌-2’ అరుధైన ఘ‌న‌త‌ను సాధించింది. శ్రీనిధి శెట్టి హీరోయిన్‌గా న‌టించిన ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ స్టార్ సంజ‌య్ ద‌త్ కీల‌క‌పాత్ర‌లో న‌టించాడు. రావుర‌మేష్, ర‌వీనా టాండ‌న్, ప్ర‌కాశ్‌రాజ్‌ కీల‌క‌పాత్ర‌ల్లో న‌టించారు. ర‌వి బ‌స్రూర్ సంగీతం అందించాడు. హోంబ‌లే ఫిలింస్ బ్యాన‌ర్‌పై విజ‌య్ కిరగందూర్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించాడు.

#KGFChapter2 has crossed ₹ 1,000 Crs Gross Mark at the WW Box Office..

Only the 4th Indian Movie to do so after #Dangal , #Baahubali2 and #RRRMovie

— Ramesh Bala (@rameshlaus) April 30, 2022