August 25, 2023 / 08:37 PM IST

RC16 | కేంద్ర ప్రభుత్వం 2021కిగాను ప్రకటించిన జాతీయ చలన చిత్ర పురస్కారాల (69th National Film Awards)ల్లో ఉత్తమ చిత్రంగా ఉప్పెన అవార్డు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. డైరెక్టర్‌ బుచ్చి బాబు సాన డెబ్యూ సినిమాకే జాతీయ అవార్డు అందుకొని టాక్‌ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తున్నాడు. అవార్డు వచ్చిన క్షణాలను పూర్తిగా ఆస్వాదిస్తోంది బుచ్చి బాబు (Buchi Babu Sana) టీం. కాగా లాంగ్‌ గ్యాప్‌ తర్వాత మెగా పవర్‌ స్టార్ రాంచరణ్‌(Ram charan) తో రెండో సినిమా RC16ను ప్రకటించాడని తెలిసిందే.

తాజాగా ఈ ప్రాజెక్ట్‌ గురించి చేసిన కామెంట్స్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆర్‌సీ 16 కథను రెడీ చేసేందుకు నాలుగేళ్లపాటు శ్రమించా. ఇది నాకు అత్యంత ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్‌. ఈ సినిమా తప్పకుండా బ్లాక్‌ బస్టర్‌ హిట్టవుతుంది. అని చెప్పుకొచ్చాడు. తాజా కామెంట్స్‌తో రాంచరణ్‌-బుచ్చి బాబు సినిమా బాక్సాఫీస్ రికార్డులు బద్దలు కొట్టేలా ఉండబోతుందని క్లారిటీ వచ్చేసింది.

స్పోర్ట్స్ డ్రామా నేపథ్యంలో రాబోతున్న ఆర్‌సీ16లో రాంచరణ్‌ ఉత్తరాంధ్ర మాండలికంలో మాట్లాడతాడని ఇప్పటికే ఓ న్యూస్ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది. ఈ పాత్ర కోసం తన బాడీ లాంగ్వేజ్‌తోపాటు ఫిజికల్‌ ట్రాన్స్‌ఫార్మేషన్‌పై ఫోకస్‌ పెట్టనున్నాడట.బుచ్చిబాబు సాన ఇప్పటికే సుకుమార్ డైరెక్షన్‌లో రాంచరణ్‌ నటించిన రంగస్థలం సినిమాకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్‌గా పనిచేశాడని తెలిసిందే. కిలారు వెంకట సతీశ్‌ నిర్మించనున్న ఈ చిత్రాన్ని సుకుమార్‌-మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సంయుక్తంగా తెరకెక్కించనున్నాయి. ఏఆర్ రెహమాన్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్, మ్యూజిక్ అందించబోతున్నాడు.

ప్రస్తుతం రాంచరణ్‌ ఆర్‌సీ 15గా తెరకెక్కుతున్న గేమ్‌ ఛేంజర్ సినిమాతో బిజీగా ఉన్నాడు. శంకర్‌ డైరెక్షన్‌లో వస్తోన్న ఈ చిత్రం సెట్స్‌పై ఉండగానే బుచ్చి బాబు నుంచి కొత్త అప్‌డేట్స్‌ రావడంతో ఆనందంలో ఎగిరిగంతేస్తున్నారు మెగా అభిమానులు.

