July 30, 2023 / 04:27 PM IST

Fahadh Faasil | ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఉన్న టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్లలో టాప్‌ ప్లేస్ లో ఉంటాడు మలయాళ స్టార్ హీరో ఫహద్ ఫాసిల్‌ (Fahadh Faasil). ఈ స్టార్ యాక్టర్ వడివేలు (Vadivelu), ఉదయనిధి స్టాలిన్ (Udhayanidhi Stalin) ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన నాయకుడు (Nayakudu) కీలక పాత్రలో నటించిన విషయం తెలిసిందే. ఇందులో రత్నవేలుగా నెగెటివ్‌ షేడ్స్‌ ఉన్న పాత్రలో నటించాడు. జులై 14న నాయకుడు (మామన్నన్‌ తెలుగు వెర్షన్‌) చిత్రాన్ని విడుదల చేశారు.

ఫహద్‌ ఫాసిల్ తన పాత్రలో జీవించాడని, ఈ మాస్టర్‌ పీస్‌ యాక్టింగ్‌ను అస్సలు మిస్సవద్దని సినిమా చూసిన నెటిజన్లు చెబుతున్నారు. రత్నవేలు క్యారెక్టర్‌కు సంబంధించిన స్టిల్స్‌ను షేర్ చేస్తూ.. సినిమాపై హైప్‌ను మరింత పెంచేస్తున్నారు మూవీ లవర్స్‌. నాయకుడు సినిమాకు ఫహద్‌ ఫాసిల్ స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా నిలిచాడని, తన యాక్టింగ్‌తో చంపేశాడని అంటున్నారు సినీ జనాలు. ఫహద్ ఫాసిల్‌ను తమిళ దర్శకుడు మారి సెల్వరాజ్ ప్రజెంట్‌ చేసిన తీరుకు హ్యాట్సాఫ్‌ చెబుతున్నారు. పుష్ప సినిమాతో నెట్టింట హాట్ టాపిక్‌గా నిలిచిన ఫహద్‌ ఫాసిల్‌ మరోసారి నాయకుడు చిత్రాన్ని వన్‌ మ్యాన్ షోలా నడిపిస్తూ.. ట్రెండింగ్‌లో నిలుస్తున్నాడు.

పొలిటికల్‌ థ్రిల్లర్ జోనర్‌లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం తమిళంలో మామన్నన్ (Maamannan) ఇప్పటికే విడుదలై బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల వర్షం కురిపిస్తోంది. ఏసియన్ సినిమాస్‌, సురేశ్ ప్రొడక్షన్స్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో విడుదల చేశాయి. ఈ చిత్రానికి ఆస్కార్ విన్నింగ్‌ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఏఆర్ రెహమాన్‌ సంగీతం అందించారు.

The entire context of “Mamannan” movie just got flipped. Check #FahadhFaasil tag related tweets 🥵🔥

Dei #MaariSelvaraj 😇pic.twitter.com/8iaLXUuhvY

— Kerala Trends (@KeralaTrends2) July 30, 2023