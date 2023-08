August 8, 2023 / 11:53 AM IST

Pushpa-2 Movie | బన్నీ, సుక్కు కాంబోలో తెరకెక్కిన ‘పుష్ప’ ఎంత పెద్ద సంచలనం సృష్టించిందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. తొలిరోజు నుంచి బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర కాసుల వర్షం కురిపించింది. ఇక ఎలాంటి అంచనాల్లేకుండా హిందీలో విడుదలై అక్కడ కూడా కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టించింది. హిందీ బెల్ట్‌పై వంద కోట్ల బొమ్మతో బన్నీ తిరుగులేని క్రేజ్‌ సంపాదించుకున్నాడు. ప్రస్తుతం పుష్ప-2పై టాలీవుడ్‌తో పాటు బాలీవుడ్‌ ప్రేక్షకులు కూడా తీవ్ర ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తున్నారు. దానికి తోడు ఆ మధ్య రిలీజైన గ్లింప్స్‌, బన్నీ పోస్టర్‌ మాములు అంచనాలు క్రియేట్‌ చేయలేదు. ప్రస్తుతం శరవేగంగా షూటింగ్‌ జరుపుకుంటున్న ఈ సినిమాను వచ్చే ఏడాది ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలని మేకర్స్‌ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఇక పుష్ప తొలి పార్టులో అల్లుఅర్జున్‌కు సమానంగా మార్కులు వేసుకున్న నటుడు ఫాహద్‌ ఫాజిల్‌.

ఈ పేరు మనకు కొత్తేమో కానీ.. మలయాళంలో ఆయనొక స్టార్‌ హీరో. పుష్ప ముందు వరకు ఫాహద్‌ అనే పేరు చాలా మంది సినీ లవర్స్‌కు తెలీదు. కానీ పుష్పతో తిరుగులేని పాపులారిటీ తెచ్చుకున్నాడు. భన్వర్‌సింగ్‌ షెకావత్‌గా సినిమాలో చివరి పదిహేను నిమిషాలను ప్రేక్షకులను ఎంత భయపెట్టాలో అంత భయపెట్టేశాడు. పావుగంటలోనే అంత విధ్వంసం సృష్టిస్తే ఇంకా పుష్ప-2లో ఫుల్ లెంగ్త్‌ రోల్‌తో ఇంకెత సంచలనం సృష్టిస్తాడో అని అందిరిలోనూ అమితాసక్తి నెలకొంది. ఇక ఇదిలా ఉంటే తాజాగా పుష్ప-2 నుంచి ఆయన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ను మేకర్స్‌ రిలీజ్‌ చేశారు. బ్లాక్‌ కలర్‌ జాకెట్‌లో షేడ్స్‌ పెట్టుకుని స్మోక్‌ చేస్తున్న ఫాహద్‌ ఫస్ట్‌లుక్‌ వీర లెవల్లో ఉంది. ఈగోలో నన్ను మించినోడు లేడు అనే రీతిలో ఆయన పోస్టర్‌ను డిజైన్‌ చేశారు.

Team #Pushpa2TheRule wishes the Massively Talented #FahadhFaasil a very Happy Birthday ❤‍🔥

Bhanwar Singh Shekhawat Sir will be back on the big screens with vengeance 🔥

Icon Star @alluarjun @iamRashmika @aryasukku @ThisIsDSP @SukumarWritings @TSeries pic.twitter.com/kGBo7o4NlY

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) August 8, 2023