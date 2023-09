September 18, 2023 / 09:52 AM IST

Nithiin | దాదాపు ఏడేళ్ల స్ట్రగుల్‌ తర్వాత ‘ఇష్క్‌’ సినిమాతో తిరుగులేని కంబ్యాక్‌ ఇచ్చాడు యంగ్‌ హీరో నితిన్‌. ఈ సినిమా తర్వాత ఈ కుర్ర హీరో కెరీర్‌ మంచి స్పీడ్‌ అందుకుంది. ఆ వెంటనే ‘గుండె జారి గల్లంతయ్యిందే’, ‘హార్ట్‌ ఎటాక్‌’ సినిమాలు బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ హిట్లు కావడంతో నితిన్‌ మార్కెట్‌ కూడా అమాంతం పెరిగింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ రెండు ఫ్లాపులు వచ్చిన ‘అఆ!’తో తిరిగి హిట్ ట్రాక్‌ ఎక్కేశాడు. అయితే ఈ సినిమా అనుకున్న దానికంటే భారీ విజయం సాధించడంతో నితిన్‌పై ప్రేక్షకుల్లో ఓ రేంజ్‌లో ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్‌ పెరిగిపోయాయి. దాంతో ఆ తర్వాత నితిన్‌ నటించిన సినిమాలు ప్రేక్షకుల ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్‌కు రీచ్‌ అవ్వలేక వరుస డిజాస్టర్‌లు మూటగట్టుకున్నాడు. మధ్యలో ‘భీష్మ’ వంటి బ్లాక్‌బస్టర్‌ వచ్చిన ఆ తర్వాత మళ్లీ హాట్రిక్‌ ఫ్లాపులు పడటంతో ఆ హిట్ కాస్త కనిపించకుండా పోయింది.

ప్రస్తుతం నితిన్‌ ఆశలన్నీ వక్కంతం వంశీ సినిమాపైనే ఉన్నాయి. ఎక్స్‌ట్రా ఆర్డీనరి టైటిల్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాపై సినీ లవర్స్‌ మంచి ఎక్స్‌పెక్టేషన్సే ఉన్నాయి. డిసెంబర్‌ చివరి వారంలో రిలీజ్‌ కాబోతున్న ఈ సినిమాలో శ్రీలీల హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. ఇప్పటికే రిలీజైన పాటలు, ప్రచార చిత్రాలు సినిమాపై మంచి అంచనాలే నెలకొల్పాయి. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి నితిన్‌ క్లాస్సీ లుక్‌ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. నితిన్‌ ఈ సినిమాలో జూనియర్‌ ఆర్టిస్టుగా కనిపించబోతున్నట్లు టాక్‌. అంతేకాకుండా కెమెరాలో పడాలనే నితిన్ తాపత్రయం ప్రేక్షకులను మాములుగా ఎంటర్‌టైన్‌ చేయదని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. షూటింగ్‌ బ్యాక్ గ్రౌండ్‌లో కనిపించే జూనియర్ ఆర్టిస్ట్‌ల బాధను ఈ సినిమాలో ఫన్నీ యాంగిల్‌లో చూపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారట‌. హారీస్‌ జైరాజ్‌ స్వరాలు సమకూర్చుతున్న ఈ సినిమాను శ్రేష్ఠ్‌ మూవీస్‌ బ్యానర్‌పై సుధాకర్‌ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నాడు.

This Ganesh Chaturthi, join me in celebrating with a joyful whistle…🤗May Lord Ganesha's blessings fill your life with Happiness…❤️❤️#𝙀𝙓𝙏𝙍𝘼 – 𝘖𝘳𝘥𝘪𝘯𝘢𝘳𝘺 𝘔𝘢𝘯

#Extra#ExtraOrdinaryManonDec23rd pic.twitter.com/A04hAhFjXf

— nithiin (@actor_nithiin) September 18, 2023