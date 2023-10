Emraan Hashmi Katrina Kaif New Poster Goes Viral From Salman Khan Tiger 3

Katrina Kaif | సూపర్ స్టైలిష్‌గా ఇమ్రాన్‌ హష్మీ.. సల్మాన్‌ ఖాన్, కత్రినాకైఫ్‌ టైగర్ 3 నయా లుక్‌ వైరల్

Katrina Kaif | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్‌ ఖాన్ (Salman Khan) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం టైగర్‌ 3 (Tiger 3). బాలీవుడ్ భామ కత్రినాకైఫ్‌ (Katrina Kaif) హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఇమ్రాన్ హష్మీ నెగెటివ్‌ షేడ్స్‌ ఉన్న పాత్రలో కనిపించబోతున్నాడు.

October 18, 2023 / 03:27 PM IST

Katrina Kaif | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్‌ ఖాన్ (Salman Khan) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం టైగర్‌ 3 (Tiger 3). టైగర్‌ ప్రాంఛైజీలో వస్తున్న తాజా చిత్రానికి మనీశ్‌ శర్మ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. బాలీవుడ్ భామ కత్రినాకైఫ్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. షారుఖ్‌ ఖాన్ కీలక పాత్రలో నటిస్తుండగా.. ఇమ్రాన్ హష్మీ నెగెటివ్‌ షేడ్స్‌ ఉన్న పాత్రలో కనిపించబోతున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని దీపావళి కానుకగా విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారని తెలిసిందే.

తాజాగా మేకర్స్ నయా లుక్‌ విడుదల చేశారు. సల్మాన్‌ ఖాన్‌, కత్రినాకైఫ్‌ (Katrina Kaif) స్టైలిష్‌ గన్స్‌ పట్టుకొని ఉండగా.. ఇమ్రాన్ హష్మీ పిస్తోల్‌ను పట్టుకొని సూపర్ స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తున్నారు. తాజా లుక్‌ సినిమాపై అంచనాలు భారీగా పెంచేస్తోంది. మీ అపారమైన ప్రేమకు.. ఇదిగో మా రిటర్న్ గిఫ్ట్.. కొత్త పోస్టర్‌ని ఆస్వాదించండి. టైగర్‌ 3 ఈ దీపావళికి 12 నవంబర్ ఆదివారం థియేటర్లలోకి వస్తోంది. టైగర్‌ 3 హిందీ, తమిళం & తెలుగులో విడుదలవుతోంది.. అంటూ ట్వీట్ చేశాడు ఇమ్రాన్ హష్మీ.

దేశభక్తి నేపథ్యంలో సాగే స్టోరీతో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీని హిందీతోపాటు తెలుగు, తమిళ భాషల్లో కూడా విడుదల చేసేందుకు యశ్‌ రాజ్‌ ఫిలిమ్స్‌ ప్లాన్ చేస్తోంది. ఈ చిత్రంలో అశుతోష్‌ రాణా, అనుప్రియా గోయెంకా, రిద్ధి డోగ్రా, అంగద్‌ బేడి కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. అలనాటి అందాల తార రేవతి (Revathi) చాలా కాలం తర్వాత మరోసారి స్టార్ హీరో సల్మాన్‌ ఖాన్‌తో కలిసి సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై మెరువబోతుంది. టైగర్‌ ప్రాంఛైజీలో ఏక్తా టైగర్‌, టైగర్‌ జిందా హై తర్వాత వస్తున్న సినిమా కావడంతో టైగర్‌ 3పై భారీ అంచనాలే నెలకొన్నాయి.

టైగర్ 3 నయా లుక్‌..

Your overwhelming love has made our day! Now, here’s our return gift! Enjoy the new poster! #Tiger3 coming to theatres this Diwali, 12th Nov, Sunday! Watch #Tiger3Trailer NOW https://t.co/27CfXRtiBn Releasing in Hindi, Tamil & Telugu.@BeingSalmanKhan | #KatrinaKaif |… pic.twitter.com/BhvoyTphL7 — Emraan Hashmi (@emraanhashmi) October 18, 2023

టైగర్ 3 ట్రైలర్‌..

