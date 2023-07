July 3, 2023 / 04:37 PM IST

Malaikottai Valiban | మలయాళం, తెలుగుతోపాటు పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో సూపర్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్‌ ఉన్న స్టార్ హీరోల్లో ఒకడు మోహన్‌ లాల్‌ (Mohanlal). ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో ఫుల్‌ బిజీగా ఉన్నాడు మోహన్‌ లాల్. కాగా ఈ స్టార్ హీరో బీటౌన్‌ ప్రొడ్యూసర్లతో ఓ సినిమా చేస్తున్నాడని తెలిసిందే. తెలుగు, మలయాళ బైలింగ్యువల్‌ చిత్రంగా వస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు వృషభ టైటిల్‌ను ఫిక్స్ చేశారు.

బాలాజీ టెలీఫిలిమ్స్‌, కనెక్ట్‌ మీడియా, ఏవీస్‌ స్టూడియోస్‌ బ్యానర్లపై ఏక్తాకపూర్‌, వరుణ్ మథుర్‌, అభిషేక్ వ్యాస్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి నందకిశోర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. కాగా ఈ మూవీకి సంబంధించిన నయా అప్‌డేట్‌ బయటకు వచ్చింది. ఈ నెలాఖరులో వృషభ సెట్స్‌పైకి వెళ్లనున్నట్టు తెలియజేశారు ఏక్తాకపూర్‌. ది లెజెండ్, మేధావితో ఫోజులిస్తున్నా. మోహన్‌లాల్‌తో కలిసి పని చేస్తున్నందుకు చాలా సంతోషిస్తున్నా. VRUSHABHA కోసం బాలాజీ టెలిఫిల్మ్స్ Connekkt Media, ఏవీఎస్ స్టూడియోస్‌తో భాగస్వామ్యం అవుతున్నాం.. భావోద్వేగాలు, వీఎఫ్‌ఎక్స్‌తో కూడిన ఈ మూవీ జనరేషన్స్‌ను దాటవేసే ఎపిక్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా ఉండబోతుందని తెలియజేసింది.

వృషభ మలయాళం, తెలుగుతోపాటు కన్నడ, తమిళం, హిందీ భాషల్లో కూడా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. పాన్ ఇండియా కథాంశంతో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం 2024లో విడుదల కానున్నట్టు కూడా తెలియజేశారు. మోహన్‌ లాల్ ప్రస్తుతం పీరియాడిక్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న మలైకోటై వాలిబన్ (Malaikottai Valiban) చిత్రంలో నటిస్తున్నాడు.

లిజో జోష్‌ పెల్లిస్సెరీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ నటుడు విద్యుత్‌ జమ్వాల్‌, రాధికా ఆప్టే, సోనాలీ కులకర్ణి, డానిష్‌ సేత్‌ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. మ్యాక్స్ ల్యాబ్స్‌-సెంచురీ ఫిలిమ్స్‌ బ్యానర్లపై జాన్‌-మేరీ క్రియేటివ్‌ ఈ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన మలైకోటై వాలిబన్ ప్రీ లుక్‌, ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్లు నెట్టింట హల్‌ చల్‌ చేస్తున్నాయి. మోహన్‌ లాల్ మరోవైపు Ram: Part 1 లో నటిస్తుండగా.. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్‌ దశలో ఉంది. దీంతోపాటు మరో రెండు సినిమాల్లో కూడా నటిస్తున్నాడు.

It’s official!

Balaji Telefilms partners with Connekkt Media and AVS Studios for #VRUSHABHA – a Pan India bilingual Telugu Malayalam Film starring megastar Mohanlal.

High on emotions and VFX, the film is an Epic Action Entertainer transcending generations.

Touted to be one of… pic.twitter.com/cbW9Ygglhi

— Sreedhar Pillai (@sri50) July 3, 2023