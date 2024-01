Eagle | ఈగల్‌ ప్రమోషన్స్‌ టైం.. రవితేజ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్‌ వెన్యూ ఫిక్స్‌

Eagle | టాలీవుడ్ హీరో రవితేజ (Ravi Teja) నటిస్తోన్న సినిమాల్లో ఒకటి ఈగల్‌ (Eagle). కార్తీక్‌ ఘట్టమనేని (Karthik Ghattamaneni) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీ విడుదల తేదీ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో ఏదో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్‌ అప్‌డేట్‌ అందిస్తూ అభిమానులను ఖుషీ చేస్తున్నారు మేకర్స్‌.

January 25, 2024 / 03:43 PM IST

తాజాగా మాస్ మహారాజా బర్త్‌ డే వేడుకలకు ఈగల్‌ టీం రెడీ అవుతోంది. జనవరి 26న రవితేజ పుట్టినరోజు సందర్భంగా యూసుఫ్‌గూడ Mahmood House Grand Gardenలో ఉదయం 10 గంటల నుంచి ఈవెంట్ జరుగనుంది. రేపు మూడో సాంగ్‌ Eagle’s on the wayను కూడా లాంఛ్ చేయనున్నారు. మేకర్స్ ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఈగల్‌ పోస్టర్లు, స్టైలిష్ లుక్‌, ట్రైలర్‌ అప్‌డేట్ లుక్ సోషల్ మీడియాలో హల్‌ చల్‌ చేస్తున్నాయి.

విషం మింగుతాను.. విశ్వం తిరుగుతాను.. ఊపిరి ఊదుతాను.. కాపలా అవుతాను.. విధ్వంసం నేను.. విధ్వంసాన్ని ఆపే వినాశనం నేను.. అంటూ సాగే డైలాగ్స్‌ తో కట్ చేసిన ఈగల్‌ ట్రైలర్‌.. సస్పెన్స్‌ ఎలిమెంట్స్‌తో సినిమాపై అంచనాలు అమాంతం పెంచుతోంది. విధ్వంసం నేను.. విధ్వంసాన్ని ఆపే వినాశనం నేను..

రవితేజ లాంగ్ హెయిర్‌, గడ్డంతో బ్లాక్ స్టైలిష్‌ గాగుల్స్ పెట్టుకొని.. ముందున్న టేబుల్‌పై మోడ్రన్ గన్స్ కనిపిస్తూ.. మరోవైపు మంటలు చెలరేగుతున్న ఓ ఇంటి ముందు పిస్తోల్‌ పట్టుకుని ఉన్న కాన్సెప్ట్‌ పోస్టర్‌తో ఈగల్‌ విధ్వంసం ఎలా ఉండబోతుందో చెప్పకనే చెబుతున్నాడు. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై టీజీ విశ్వప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీకి Davzand మ్యూజిక్, బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందిస్తున్నారు.

రవితేజ ఈగల్‌ ట్రైలర్‌..

ఈగల్ ట్రైలర్‌ అప్‌డేట్..

AaduMacha వీడియో సాంగ్..

AaduMacha సాంగ్ ప్రోమో..

AaduMacha సాంగ్ అప్‌డేట్ లుక్..

MASSive song #AaduMacha 🤩 gonna rock your album list soon. Get ready to groove for the massy number 🔥🕺 First single #AaduMacha song promo will be out Tomorrow 💥 Stay tuned to *ICON MUSIC* https://t.co/mE8gR0DZ78 Full Song out on Dec 5th! 🔥 Worldwide Grand release on… pic.twitter.com/pfDErab1kg — People Media Factory (@peoplemediafcy) December 3, 2023

ఈగల్‌ నయా లుక్..

ఈగల్ కాన్సెప్ట్ పోస్టర్‌..

ఈగల్‌ టీజర్‌ లాంఛ్ అప్‌డేట్ ..

ఈగల్‌ విడుదల తేదీ ఫిక్స్‌..

ఈగల్ టైటిల్‌ అనౌన్స్ మెంట్‌..

View this post on Instagram A post shared by RAVI TEJA (@raviteja_2628)

పూజ సెర్మనీ ఫొటోలు..

With all the anticipation & hype from the announcements, #RT4GM pooja ceremony was conducted on an auspicious note 💥💥 The much awaited project begins its shoot very soon ❤‍🔥#RT4GMBlast 💥 MASS MAHARAJA @RaviTeja_offl @megopichand @selvaraghavan @Actress_Indhuja… pic.twitter.com/41IHrsE7C0 — Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) October 26, 2023

Happy to be associated with the prestigious @MythriOfficial alongside a powerful team for my Telugu debut ❤️ Need all your blessings 🙏🏻❤️😇 https://t.co/4uFYCRfuf8 — Indhuja (@Actress_Indhuja) October 25, 2023

పాపులర్ డైరెక్టర్‌ ఇతడే..

Welcoming the versatile @selvaraghavan on board for #RT4GM in a character which will be remembered for long ❤‍🔥#RT4GMBlast 💥 Stay tuned for more updates today! MASS MAHARAJA @RaviTeja_offl @megopichand pic.twitter.com/cc3k8Sn9cD — Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) October 25, 2023

The BLOCKBUSTER COMBO of MASS MAHARAJA @RaviTeja_offl & @megopichand join hands with BLOCKBUSTER PRODUCERS #NaveenYerneni & #RaviShankar of @MythriOfficial for #RT4GM ❤️‍🔥 This will be a MASS FEAST for the audience. Stay tuned for more updates 💥#RT4GMBlast 💥 pic.twitter.com/GUuyfBGzgC — BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) October 25, 2023

