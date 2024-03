Dulquer Salmaan | కమల్ హాసన్-దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ కాంబోపై షాకింగ్‌ న్యూస్‌..!

Dulquer Salmaan Is Out From Kamalhaasan Thug Life

Kamalhaasan | ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఉన్న టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్ల జాబితాలో టాప్‌లో ఉంటారు కమల్ హాసన్ (Kamalhaasan), దుల్కర్ సల్మాన్. సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై దుల్కర్‌, కమల్‌ కాంబోను ఎంజాయ్ చేయొచ్చని ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులను నిరాశ కలిగించే వార్త ఒకటి బయటకు వచ్చింది.

March 5, 2024 / 03:52 PM IST

ఈ ప్రాజెక్టులో దుల్కర్ సల్మాన్‌ నటించడం లేదు. మణిరత్నం దర్శకత్వంలో KH234 ప్రాజెక్టుగా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం నుంచి దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ తప్పుకున్నట్టు అధికారికంగా ప్రకటించారు మేకర్స్‌. ప్రస్తుతం లక్కీ భాస్కర్‌, సూర్య 43, Kaantha సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడు సూర్య. డేట్స్‌ సర్దుబాటు కాని కారణంగా కమల్‌హాసన్ ప్రాజెక్టు నుంచి తప్పుకున్నట్టు కోలీవుడ్ సర్కిల్ సమాచారం. థగ్‌ లైఫ్‌లో ఐశ్వర్యలక్ష్మి, గౌతమ్‌ కార్తీక్‌, జోజు జార్జ్‌, ‌, త్రిష, జయం రవి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే మేకర్స్‌ అండ్ టీంతో డిజైన్ చేసిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

ఈ ప్రాజెక్టులో దుల్కర్ సల్మాన్‌ నటించడం లేదు. మణిరత్నం దర్శకత్వంలో KH234 ప్రాజెక్టుగా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం నుంచి దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ తప్పుకున్నట్టు అధికారికంగా ప్రకటించారు మేకర్స్‌. ప్రస్తుతం లక్కీ భాస్కర్‌, సూర్య 43, Kaantha సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడు సూర్య. డేట్స్‌ సర్దుబాటు కాని కారణంగా కమల్‌హాసన్ ప్రాజెక్టు నుంచి తప్పుకున్నట్టు కోలీవుడ్ సర్కిల్ సమాచారం. థగ్‌ లైఫ్‌లో ఐశ్వర్యలక్ష్మి, గౌతమ్‌ కార్తీక్‌, జోజు జార్జ్‌, ‌, త్రిష, జయం రవి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే మేకర్స్‌ అండ్ టీంతో డిజైన్ చేసిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

ఈ మూవీలో త్రిష ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోండగా.. ఆస్కార్ విన్నర్ ఏఆర్‌ రెహమాన్ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు. థగ్‌ లైఫ్ చిత్రాన్ని కమల్ హాసన్‌-ఉదయనిధి స్టాలిన్ సమర్పణలో రాజ్‌కమల్ ఫిలిం ఇంటర్నేషనల్‌, రెడ్ జియాంట్ మూవీస్‌, మద్రాస్ టాకీస్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి.

థగ్‌ లైఫ్‌ టీంలోకి ఐశ్వర్యలక్ష్మి..

Two visionaries aligned to a singular vision of elevated artistry.#KH234 #Ulaganayagan #KamalHaasan

#HBDKamalSir

#HBDUlaganayagan @ikamalhaasan #ManiRatnam @arrahman #Mahendran @bagapath @MShenbagamoort3 @RKFI @MadrasTalkies_ @RedGiantMovies_ @turmericmediaTM @dop007… pic.twitter.com/EeDQG8H3bS

— Raaj Kamal Films International (@RKFI) November 5, 2023

KH234 క్రేజీ కాంబినేషన్‌ ఇదే..

#KH234 – What a Cast..🔥 Shoot Begins from 2024..⭐ Looking Forward..✌️ Ulaganayagan #Kamalhaasan – Trisha – Jayamravi – Dulquer Salmaan Direction: Manirathnam

Music: ARRahman pic.twitter.com/cBg8j9rbG9 — Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) September 13, 2023

గన్స్ లోడింగ్‌..

ఇండియన్‌ 2 ఆయుధం..

భాషల వారీగా..

Actor #KamalHaasan gifts Panerai Luminor watch worth ₹8.77 lacs to #Indian2 director Shankar. pic.twitter.com/WdU8fHUwtG

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) June 28, 2023

Ulaganayagan #KamalHaasan gifted a watch to director #Shankar after watching rushes of #Indian2 💥 He was very confident that this movie will be a peak of Shankar 🤩🔥 pic.twitter.com/Z9qGFTJJL0 — AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) June 28, 2023

