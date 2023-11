Diwali Movies | దీపావళి జోరు డబ్బింగ్ సినిమాలదే

Diwali Movies | దసరా తర్వాత బాకాఫీసుకి కలిసొచ్చే మరో పండుగ దీపావళి (Diwali). ఈ దసరాకి మూడు పెద్ద సినిమాలు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాయి. దీపావళికి కూడా తెలుగు సినిమాలు సిద్ధమయ్యాయి. అయితే అనూహ్యంగా వాయిదా పడ్డాయి.

November 5, 2023 / 04:02 PM IST

Diwali Movies | దసరా తర్వాత బాకాఫీసుకి కలిసొచ్చే మరో పండుగ దీపావళి (Diwali). ఈ దసరాకి మూడు పెద్ద సినిమాలు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాయి. బాలకృష్ణ భగవంత్ కేసరి, రవితేజ టైగర్ నాగేశ్వరరావు తో సందడి చేస్తే విజయ్ లియో డబ్బింగ్ సినిమాగా వచ్చింది. దీపావళికి కూడా తెలుగు సినిమాలు సిద్ధమయ్యాయి. అయితే అనూహ్యంగా వాయిదా పడ్డాయి.

వైష్ణవ్ తేజ్ ఆదికేశవ (Aadikeshava) చిత్రాన్ని దీపావళి కానుకగా విడుదల చేయాలని అనుకున్నారు. కానీ క్రికెట్ వరల్డ్ నేపథ్యంలో చిత్రాన్ని వాయిదా వేశారు. అలాగే నవంబర్ 23న రావాల్సిన కళ్యాణ్ రామ్ డెవిల్ (Devil) కూడా వాయిదా పడింది. ఈ వారం వస్తున్నా కీడాకోలా, పోలిమేర 2 లాంటి చిత్రాలు తప్పితే ఈ నవంబర్ దాదాపుగా డబ్బింగ్ సినిమాల జోరు కనిపిస్తుంది. సల్మాన్ ఖాన్ టైగర్3, తమిళ చిత్రాలు జిగర్తాండ డబుల్ ఎక్స్, కార్తి జపాన్ లాంటి డబ్బింగ్ సినిమాలు టాలీవుడ్ బాక్సాఫీసు వద్ద సందడి చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నాయి.

వర్కింగ్‌ స్టిల్స్‌పై లుక్కేయండి మరి..

జపాన్‌ టీజర్‌..

జపాన్‌ ఇంట్రడక్షన్‌ వీడియో..

10000PAX మ్యూజిక్ వీడియో..

తెలుగు రిలీజ్‌ అప్‌డేట్..

సెట్స్‌లో ఎస్‌జేసూర్య, కార్తీక్‌ సుబ్బరాజు టీం..

జిగర్‌ తండ డబుల్ ఎక్స్ టీజర్‌…