December 25, 2023 / 05:13 PM IST

Spirit Of Fighter | బాలీవుడ్ హీరో హృతిక్ రోషన్ (Hrithik Roshan)‌ నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం స్పిరిట్‌ ఆఫ్‌ ఫైటర్ ‌(Spirit Of Fighter). సిద్దార్థ్‌ ఆనంద్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ చిత్రంలో దీపికా పదుకొనే (Deepika Padukone) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తుండగా.. అనిల్‌ కపూర్‌ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. కాగా ఇండియా మొట్టమొదటి ఏరియల్ డ్రామాగా వస్తున్న ఈ మూవీ నుంచి హృతిక్ రోషన్, దీపికాపదుకొనే లుక్స్‌ విడుదల చేయగా.. నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ ఒకటి బీటౌన్‌ సర్కిల్‌లో రౌండప్ చేస్తోంది. ఈ చిత్రంలో దీపికాపదుకొనే మెస్మరైజింగ్‌ హాట్ డ్రెస్‌లో అదరగొట్టే బీచ్‌ సాంగ్‌ ఉండబోతుందని తెలిసిందే. ఈ సాంగ్‌లో దీపికాపదుకొనే వేసుకున్న కాస్ట్యూమ్‌ ధర ఇప్పుడు టాక్‌ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా మారింది. లగ్జరీ లేబుల్‌ Paco Rabanne కాస్ట్యూమ్‌ కాగా.. దీని ధర ఎంతో తెలిస్తే మాత్రం ముక్కున వేలేసుకోవాల్సిందే.

లేటెస్ట్‌ అప్‌డేట్ ప్రకారం దీపికాపదుకొనే ధరించిన Paco Rabanne skirt ధర రూ.1,13,169.. టాప్‌ కాస్ట్యూమ్‌ ధర రూ.62,751. ఈ లెక్కన ఫైటర్‌లో దీపికాపదుకొనే వేసుకున్న డ్రెస్‌ మొత్తం ధర అక్షరాలా రూ.1.7 లక్షలు. మొత్తానికి ఏదేమైనా కాస్లీ డ్రెస్‌లో ధగధగ మెరుస్తూ.. థియేటర్లకు జనాలు పరుగులు పెట్టేలా చేస్తుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదంటున్నారు సినీ జనాలు.

ఇందులో హృతిక్‌ రోషన్‌ ఎయిర్ డ్రాగన్స్ విభాగంలో స్క్వాడ్రన్ పైలట్‌గా పనిచేసే స్క్వాడ్రన్ లీడర్ షంషేర్ పఠానియా (పాటీ)గా కనిపించబోతున్నట్టు తెలియజేస్తూ.. విడుదల చేసిన లుక్‌లో సూపర్ హ్యాండ్‌ సమ్‌గా కనిపిస్తూ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తున్నాడు. మరోవైపు దీపికాపదుకొనే ఎయిర్ డ్రాగన్ యూనిట్‌లో పనిచేసే స్క్వాడ్రన్ లీడర్‌ మిన్నిగా కనిపించనుంది. ఈ చిత్రాన్ని వయాకామ్‌ 18 స్టూడియోస్‌-మార్‌ఫ్లిక్స్‌ పిక్చర్స్‌ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి.

ఫైటర్‌ 2024 జనవరి 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుండగా.. టీజర్‌ను డిసెంబర్ 7న రిలీజ్‌ చేయనున్నట్టు మేకర్స్‌ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. వినీలాకాశంలో ఫైటర్‌ జెట్స్‌ ఎగురుతూ.. దేశభక్తి ఉప్పొంగిపోయేలా కనిపిస్తున్న ఫైటర్‌ లుక్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. పఠాన్ తర్వాత సిద్దార్థ్‌ ఆనంద్ నుంచి వస్తున్న సినిమా కావడంతో ఫైటర్‌పై క్యూరియాసిటీ పెరిగిపోతుంది.

మిన్ని ఫస్ట్ లుక్‌..

Here is #DeepikaPadukone in a groundbreaking portrayal as Squadron Leader Minal Rathore in #Fighter, known by her call sign ‘Minni’. 🌟

Her role as a Squadron Pilot in the Air Dragons unit showcases resilience and valor.

This marks her first ‘mission’ as a helicopter pilot as… pic.twitter.com/26nseSSCXB

— Ashwani kumar (@BorntobeAshwani) December 5, 2023