Disha Patani Poll Side Vacation Stills Goes Viral Now

Disha Patani | నెట్టింట సెగలు పుట్టిస్తోన్న దిశాపటానీ.. ఇంతకీ ఎక్కడికెళ్లిందో..?

December 27, 2023 / 08:50 PM IST

Disha Patani | నెటిజన్లకు నిద్రపట్టకుండా చేయాలన్నా.. కుర్రకారు గుండెల్ని పిండేయాలన్నా.. నా తర్వాతే ఎవరైనా అని చెప్పే భామల్లో టాప్‌ ప్లేస్‌లో ఉంటుంది దిశా పటానీ (Disha Patani). ఈ బ్యూటీ నెట్టింట ఫొటోలు పెట్టిందంటే చాలు..లైక్స్ కామెంట్స్‌ ఎన్ని వస్తాయో చెప్పడం కష్టమే. ఎప్పటికప్పుడు హాట్ హాట్ బికినీలతో అందాలు ఆరబోస్తూ సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తుంటుందని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. తాజాగా మరోసారి అలాంటి స్టిల్స్‌తోనే నెట్టింట సెగలు పుట్టిస్తోంది.

ప్రొఫెషనల్ కమిట్‌మెంట్స్‌తో బిజీగా గడిపే దిశాపటానీ ప్రస్తుతం న్యూ ఇయర్‌ (2024)కు వెకేషన్‌లో బిజీగా ఉంది. ఈ బ్యూటీ స్విమ్మింగ్‌ పూల్‌ దగ్గరు బికినీ వేర్‌లో హొయలుపోతూ అందరి మతులు పోగుడుతోంది. ఈ భామ ఇంతకీ ఎక్కడికెళ్లిందని తెలియాల్సి ఉంది. ఇప్పుడీ ఫొటోలు నెట్టింటిని షేక్ చేస్తున్నాయి.

దిశాపటానీ ఇటీవలే సముద్ర తీర ప్రాంతంలో తన స్నేహితురాలు, నటి మౌనీరాయ్‌ (Mouni Roy)తో కలిసి సరదాగా షికారు చేస్తూ.. ఛిల్‌ అవుట్‌ అవుతూ.. సెల్ఫీలు దిగుతూ కెమెరాకు ఫోజులిచ్చారు. ఓ వైపు సూర్యకాంతి.. మరోవైపు బీచ్‌.. ఇంకోవైపు మౌనీరాయ్‌, దిశాపటానీ బికినీ అందాలు.. చూసేందుకు రెండు కండ్లు చాలవా అన్నట్టుగా ఉన్న స్టిల్స్‌ ఇప్పటికే వైరల్ అవుతున్నాయి.

దిశాపటానీ ప్రస్తుతం వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉంది. ప్రభాస్‌ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న పాన్ ఇండియా చిత్రం Kalki 2898 AD లో ఫీ మేల్‌ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. మరోవైపు సూర్య నటిస్తోన్న కంగువతోపాటు యోధ, వెల్‌కమ్‌ టు జంగిల్‌ చిత్రాల్లో నటిస్తోంది.

View this post on Instagram A post shared by disha patani (paatni) 🦋 (@dishapatani)

Nothing better than a vacay with your bestie and #MouniRoy and #DishaPatani are proof. 💗 pic.twitter.com/pbafCzzYrj — Filmfare (@filmfare) December 21, 2023

