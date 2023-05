Dimple Hayathi | డింపుల్‌ హయతి రిలాక్సేషన్‌ మూడ్‌.. అడ్వెంచరస్‌ స్కైడైవింగ్‌

May 4, 2023 / 06:22 PM IST

Dimple Hayathi | గ్లామర్‌తో హాట్‌హాట్‌గా అందాలు ఆరబోస్తూ అందరినీ ఆకట్టుకుంటూ టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా నిలుస్తుంటుంది తెలుగు భామ డింపుల్‌ హయతి (DimpleHayathi). ఈ బ్యూటీ ప్రస్తుతం గోపీచంద్‌ (Gopichand) హీరోగా నటిస్తున్న రామబాణం (Ramabanam)లో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. శ్రీవాసు దర్శకత్వం వహిస్తున్న రామబాణం మే 5న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని రోజులుగా ప్రమోషన్స్ తో తీరిక లేకుండా ఫుల్ బిజీగా మారింది.

సినిమా కోసం పడిన కష్టాలన్నింటినీ మరిచిపోయేలా రిలాక్సేషన్‌ మూడ్‌లోకి వెళ్లింది డింపుల్ హయతి. ఈ భామ ప్రస్తుతం తనకిష్టమైన స్కైడైవింగ్ సెషన్‌లో పాల్గొన్నది. ఇంతకీ ఈ బ్యూటీ ఎక్కడికెళ్లిందో తెలుసా..? అరబ్ దేశం దుబాయ్‌. డింపుల్‌ దుబాయ్‌లో అడ్వెంచరస్‌ స్కైడైవింగ్‌లో పాల్గొన్న స్టిల్స్ ఇప్పుడు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. రామబాణంతో ఎలాగైనా సక్సెస్‌ అందుకోవాలని ఎదురుచూస్తోంది డింపుల్‌. ఈ నేపథ్యంలో డింపుల్‌కు మంచి సక్సెస్ రావాలని కోరుకుంటున్నారు అభిమానులు, ఫాలోవర్లు.

ఇప్పటికే విడుదలైన రామబాణం పాటలకు మంచి స్పందన వస్తోంది. ఈ సినిమా అన్నదమ్ముల అనుబంధం నేపథ్యంలో ఉండబోతున్నట్టు టీజర్‌, ట్రైలర్‌తో తెలియజేశాడు శ్రీవాస్‌. ఈ చిత్రాన్ని పీపుల్‌ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై టీజీ విశ్వప్రసాద్‌, వివేక్‌ కూచిబొట్ల నిర్మిస్తున్నారు.రామబాణంలో ఖుష్బూ సుందర్‌, జగపతిబాబు, సచిన్ ఖేడ్కర్‌, నాజర్‌, అలీ, రాజా రవీంద్ర, వెన్నెల కిశోర్‌, సప్తగిరి, కాశీ విశ్వనాథ్‌, సత్య, గెటప్‌ శ్రీను, సమీర్‌, తరుణ్ అరోరా కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

డింపుల్‌ హయతి అడ్వెంచరస్‌ స్కైడైవింగ్‌..

Happening Beauty #DimpleHayathi had a great time with Most Daring & Adventurous Skydiving at Dubai 🪂

She is excited about her latest film #Ramabanam releasing tomorrow #RamaBanamOnMay5th ✨#SkyDiving@DimpleHayathi pic.twitter.com/qTpiR1WYuc

