July 3, 2024 / 07:48 PM IST

BISON | తండ్రికి తగ్గ తనయుడిగా క్రేజ్‌ సంపాదించుకోవాలని ప్రయత్నించే యువ నటుల్లో ఒకడు కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో చియాన్ విక్రమ్ కుమారుడు ధ్రువ్‌ విక్రమ్ (DhruvVikram). ఈ స్టార్ కిడ్ కాంపౌండ్ నుంచి వస్తోన్న చిత్రం బీసన్‌ (Bison). మారి సెల్వరాజ్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. స్పోర్ట్స్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా నుంచి కొత్త అప్‌డేట్ షేర్ చేసుకున్నారు మేకర్స్. బీసన్‌ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ షూటింగ్ పూర్తయింది.

ఈ సందర్భంగా కేక్‌ కట్‌ చేసి.. టీమ్‌ మెంబర్స్ అంతా దిగిన ఫొటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇప్పటికే షేర్ చేసిన టైటిల్‌ లుక్‌ బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో అడవిదున్న కనిపిస్తుండగా.. దాని ముందు కండలు తిరిగిన దేహంతో రన్నింగ్‌కు రెడీ అన్నట్టుగా ఉన్న ధ్రువ్‌ విక్రమ్‌ స్టిల్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. అర్జున్ రెడ్డి తమిళ్‌ రీమేక్‌ ఆదిత్య వర్మ సినిమాతో సిల్వర్‌ స్క్రీన్‌పై గ్రాండ్‌ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు ధ్రువ్‌. ఆ తర్వాత రెండు సినిమాలు చేసిన ఈ యంగ్ యాక్టర్‌ ఈ సారి అందరికీ స్టన్నింగ్‌ ప్రాజెక్టుతో రాబోతున్నాడని బీసన్ లుక్ క్లారిటీ ఇచ్చేస్తుంది.

ఎప్పుడూ తమిళ టైటిల్స్‌తో సినిమాలు తెరకెక్కించే మారి సెల్వరాజ్‌.. తొలిసారి ఇంగ్లీష్‌లో టైటిల్‌ (బీసన్‌) పెట్టి క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాడు. ధ్రువ్‌ విక్రమ్‌ ఈ సారి ఏదో గట్టిగానే ప్లాన్ చేశారని తాజా లుక్‌ చెప్పకనే చెబుతోంది.

That’s a wrap on the first schedule of #BISON 🤩🥳 #DhruvVikram and team we can’t wait to see what’s in store !!! 🔥@chiyaan @mari_selvaraj @beemji @ApplauseSocial @officialneelam @anupamahere @rajisha_vijayan #ChiyaanVikram🐐 @sooriaruna | @Kalaiazhagan15 | @mugeshsharmaa… pic.twitter.com/gH9o0pYpzq

— Chiyaan Vikram Fans (@chiyaanCVF) July 3, 2024