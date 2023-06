June 21, 2023 / 04:16 PM IST

Captain Miller | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో ధనుష్‌ (Dhanush) టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్న చిత్రం కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌ (Captain Miller). యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తోన్న ఈ చిత్రాన్ని అరుణ్‌ మథేశ్వరన్‌ డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. కోలీవుడ్ భామ ప్రియాంక అరుళ్‌ మోహన్‌ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. కాగా ఇప్పటికే ఈ సినిమకు సంబంధించిన లుక్స్ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తున్నాయి. విప్లవయోధుడు కెప్టెన్ మిల్లర్‌ స్పూర్తిగా వస్తున్న ఈ సినిమా గురించి ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు కోలీవుడ్‌ నిర్మాత ధనుంజయన్‌ (G Dhananjeyan). కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌ పార్టులుగా రాబోతుందని ఇటీవలే ఓ ఇంటర్వ్యూలో హింట్‌ ఇచ్చేశారు.

కెప్టెన్ మిల్లర్ గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమా ఎపిక్‌ జర్నీగా ఉండబోతుంది. విడుతలై మూవీ లాగే కథా విస్తరణ ఉన్న నేపథ్యంలో రెండు లేదా మూడు పార్టులుగా వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ధైర్యసాహసాలతో శ్రీలంకన్ ఆర్మీకి వ్యతిరేకంగా పోరాడిన విప్లవయోధుడు కెప్టెన్ మిల్లర్‌ స్పూర్తిగా ధనుష్ సార్ పాత్ర ఉండబోతుంది. థ్రిల్లింగ్‌, గూస్‌బంప్స్ తెప్పించే, ఒళ్లు గగుర్పొడిచే సినిమాటిక్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ తో సినిమా ఉండబోతుంది. ధనుష్‌ ఈ సినిమాకు చూపించిన డెడికేషన్‌ మాటల్లో చెప్పలేనిది.. అంటూ చెప్పుకొచ్చారు.

ఈ చిత్రంలో కన్నడ స్టార్ హీరో శివరాజ్‌ కుమార్‌ (Shivarajkumar) కీలక పాత్రలో నటిస్తుండగా.. సందీప్‌ కిషన్‌, నివేదితా సతీశ్‌, అమెరికన్‌ యాక్టర్‌, ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ ఫేం ఎడ్వర్డ్‌ సొన్నెన్‌బ్లిక్ ఇతర ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. కెప్టెన్ మిల్లర్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌ను జూన్‌లో, టీజర్‌ను జులైలో లాంఛ్ చేయబోతున్నట్టు ఇప్పటికే అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌. ఈ చిత్రానికి జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

సత్య జ్యోతి ఫిలిమ్స్‌ తెరకెక్కిస్తున్న కెప్టెన్‌ మిల్లర్ తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. పాన్ ఇండియా కథాంశంతో తెరకెక్కుతున్న కెప్టెన్ మిల్లర్‌ను ఈ ఏడాది చివరలో విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

In a recent interview, @Dhananjayang revealed exciting details about #CaptainMiller ❤️🤩🔥

The movie is expected to be an epic journey, possibly spanning 2 or 3 parts, similar to the expansion seen in #Viduthalai 🤯 The character of #Dhanush sir is inspired by the courageous… pic.twitter.com/0Wf7bwM2JB

