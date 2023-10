October 9, 2023 / 12:07 PM IST

Dhak Dhak Trailer | సౌత్, నార్త్ ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. సొట్టబుగ్గల సుందరి తాప్సీ పన్ను (Taapsee Pannu). ఈ బ్యూటీ తెలుగులో గ‌త ఏడాది మిష‌న్ ఇంపాజిబుల్ సినిమాతో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకొచ్చింది. ఇందులో ఇన్వెస్టిగేటివ్ జ‌ర్న‌లిస్టు పాత్ర‌లో క‌నిపించింది. తాప్సీ ప్రస్తుతం షారుఖ్‌తో ‘డంకీ సినిమాలో’ న‌టిస్తుంది. ఇక ఓ వైపు ప్ర‌యోగాత్మ‌క సినిమాలు చేస్తూనే.. మ‌రోవైపు నిర్మాణ రంగంలో కూడా బిజీ అయిపోయింది. ఇక తాప్సీ నిర్మిస్తోన్నతాజా ప్రాజెక్ట్ ధ‌క్ ధ‌క్ (Dhak Dhak). తరుణ్ దుడేజా (Tharun Dudeja) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ ఫ‌స్ట్ లుక్ విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకుంది. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ ట్రైల‌ర్ విడుద‌ల చేశారు.

ట్రైల‌ర్ చూస్తే.. ఢిల్లీ నుండి హిమాలయాల్లోని ఖర్దుంగ్‌లా వరకు బైక్ ట్రిప్‌లో కలిసి వెళ్లే వివిధ రంగాలకు చెందిన నలుగురు సాధారణ మహిళల చుట్టూ ఈ సినిమా స్టోరి ఉండ‌నుంది. ఇక వీరంతా థ్రిల్లింగ్ రైడ్‌ను ఎంజాయ్ చేయ‌బోతున్నార‌ని ట్రైల‌ర్ చూస్తే తెలిసిపోతుంది. ఈ సినిమా అక్టోబర్ 13న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుండ‌గా.. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ సీనియ‌ర్ న‌టి ర‌త్నా పాఠక్ షా (Ratna Pathak Shah), ఫాతిమా స‌నా షేఖ్ (Fatima Sana Shaikh), దియా మీర్జా (Dia Mirza), సంజ‌నా సంఘ (Sanjana Sangha) ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు. వయాకామ్ 18తో క‌లిసి తాప్సీ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది.

RATNA PATHAK SHAH – DIA MIRZA – SANJANA SANGHI – FATIMA SANA SHAIKH: ‘DHAK DHAK’ TRAILER OUT NOW… 13 OCT RELEASE… #RatnaPathakShah, #DiaMirza, #SanjanaSanghi and #FatimaSanaShaikh star in #DhakDhak, which arrives in *cinemas* THIS FRIDAY [13 Oct 2023].#DhakDhakTrailer 🔗:… pic.twitter.com/AK8Sy2dqFQ

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 9, 2023