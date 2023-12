December 11, 2023 / 02:40 PM IST

Devil Movie | నంద‌మూరి క‌ల్యాణ్‌రామ్ (Nandamuri Kalyan Ram) ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం డెవిల్ (Devil). ది బ్రిటిష్ సీక్రెట్ ఏజెంట్ అనేది ఉప‌శీర్షిక‌. ఈ చిత్రానికి అభిషేక్ నామా ద‌ర్శ‌క‌త్వం వహిస్తుండ‌గా.. స్పై థ్రిల్లర్‌గా ఈ సినిమా తెర‌కెక్కుతుంది. ఇప్పటికే ఈ మూవీ నుంచి లాంఛ్ చేసిన క‌ల్యాణ్‌రామ్, మాళవిక నాయర్, ఎల్నాజ్ నొరౌజీ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌లతో పాటు డెవిల్ టీజ‌ర్.. నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే ఈ మూవీ నుంచి కొన్నాళ్లుగా ఎలాంటి అప్‌డేట్స్ రాలేదు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు సంబంధించిన కొత్త న్యూస్ ఎప్పుడొస్తుందా అని ఎదురుచూస్తున్న మూవీ లవర్స్‌ కోసం నయా అప్‌డేట్‌ బయటకు వచ్చింది. ఈ మూవీ ట్రైల‌ర్‌కు సంబంధించి మేక‌ర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ మూవీ ట్రైల‌ర్‌ను డిసెంబ‌ర్ 12న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా తెలిపింది. ఇక ఈ సినిమాను డిసెంబ‌ర్ 29న పాన్ ఇండియా లెవ‌ల్లో విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ వెల్ల‌డించారు. దేశ ప్రజల మనోభావాలకు వ్యతిరేకంగా డెవిల్‌ ముసుగేసుకుని బ్రిటీషర్ల కోసం కళ్యాణ్‌రామ్ ఎందుకు పని చేశాడనే కాన్సెప్ట్‌తో పీరియాడిక్ స్పై థ్రిల్లర్‌గా ఈ సినిమా తెరకెక్కుతున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది. లుక్స్‌ పరంగా కళ్యాణ్‌ రామ్‌ కూడా ఈ సినిమాలో చాలా బాగున్నాడు. అభిషేక్‌ పిక్చర్స్‌ బ్యానర్‌పై అభిషేక్‌ నామా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నాడు.

Non stop intense action is ready to begin its fireworks 💥#DevilTrailer is releasing on December 12th ❤️‍🔥#DevilTheMovie#DevilOnDec29th #Devil – The British Secret Agent@NANDAMURIKALYAN @iamsamyuktha_ #MalvikaNair

Directed & Produced by #AbhishekNama@vasupotini @soundar16… pic.twitter.com/M1naN8JiwW

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) December 10, 2023