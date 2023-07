July 31, 2023 / 04:37 PM IST

Devara | టాలీవుడ్ సినీ జనాలతోపాటు గ్లోబల్‌ మూవీ లవర్స్‌ ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్న మోస్ట్‌ ఎవెయిటెడ్‌ సినిమా దేవర (Devara). జనతా గారేజ్‌ తర్వాత కొరటాల శివ (Siva Koratala)-జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌ (Jr NTR) కాంబోలో వస్తున్న రెండో సినిమా ఇది. ఎన్టీఆర్‌ 30 (NTR 30)గా వస్తున్న ఈ సినిమాతో బాలీవుడ్ భామ జాన్వీకపూర్ టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇస్తోంది.

చిన్న విరామం, కొన్ని రిహార్సల్స్ తర్వాత ఈ సీక్వెన్స్‌ను భారీ స్థాయిలో షూట్‌ చేయడానికి ఈ రోజు సెట్స్‌లోకి వచ్చాము.. అంటూ మేకర్స్ ట్వీట్ చేశారు. సముద్రంలో తెప్పలతో ఉన్న లుక్‌ను షేర్ చేస్తూ.. ఇచ్చిన ఈ అప్‌డేట్ ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ఫిషింగ్‌ హార్బర్‌ విలేజ్‌, పోర్ట్ మాఫియా బ్యాక్‌ డ్రాప్‌ చుట్టూ తిరిగే స్టోరీతో రాబోతున్న ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ ర‌విచంద‌ర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

ఈ చిత్రంలో పాపులర్ మలయాళ నటుడు షైన్ టామ్‌ చాకో (Shine Tom Chacko) కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. దేవర ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2024 ఏప్రిల్ 5న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రాన్ని ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్, యువ‌సుధ ఆర్ట్స్ బ్యానర్లపై సుధాకర్‌ మిక్కిలినేని, కొనరాజు హరికృష్ణ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. మ‌ల్టీ లింగ్యువల్‌ ప్రాజెక్ట్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి సినిమాటోగ్రాఫర్‌గా పాపులర్‌ టెక్నీషియన్‌ రత్నవేల్‌ పనిచేస్తున్నారు. జనతాగ్యారేజ్‌ తర్వాత వస్తున్న రెండో సినిమా కావడంతో దేవరపై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

After a short break and some rehearsals to execute the sequence on a massive scale, we are back on sets from today. 🌊🌊#Devara pic.twitter.com/geCDZmQMYz

— Devara (@DevaraMovie) July 31, 2023